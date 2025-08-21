Viceministro de Immanuel Ebenezer no está una vez en corrupción

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Realice la operación para tomar la mano o Ot contra el viceministro de trabajo (Viceministro) Immanuel Ebenezer para la suposición extorsión Gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower.

El hombre que se llama familiarmente Noel fue arrestado junto con otras 9 personas en la acción de la institución antiinterfaith. Fueron asegurados junto con una serie de artículos de dinero y docenas de vehículos de lujo.

Noel es el primer funcionario ejecutivo en el gabinete rojo y blanco de Prabowo-Gibran desde que fue inaugurado en octubre de 2025, quien fue arrestado por agentes de la ley en casos de corrupción. Anteriormente abogó activamente por el caso laboral de Sritex y la detención del diploma de trabajadores.



Ex Comisionado de KPK, Saut Situmorang.

El ex vicepresidente de KPK, Saut Situmorang, dijo que OTT contra el viceministro Immanuel Ebenezer se llevó a cabo en base a los resultados de una investigación en profundidad, como lo realiza el KPK en el manejo de varios casos de corrupción.

«Siempre es que OTT es en realidad un evento criminal que ha sucedido. También es imposible para el KPK explorar si nunca ha habido un evento criminal», dijo Saut en la conversación de TvoneJueves 21 de agosto de 2025.

Saut explicó que OTT fue la última parte de una serie de investigaciones de casos, a partir del supuesto informe de eventos penales de corrupción recibidos por el KPK. Luego, se llevó a cabo una profundización del informe de evidencia preliminar, el esfuerzo de escuchas telefónicas para tomar la mano o OTT.

«Siempre digo algo maduro y, por lo general, también muy detallado, y no es fácil hacer el OTT si no con suficiente estudio», dijo Saut

«No puedo porque no me guste alguien a quien seguí, lo conocí para hacer algo. No. Eso generalmente tiene un evento criminal primero, y luego veremos lo que el evento anterior iba a ocurrir nuevamente», continuó

Saut sospechaba que el acto criminal de corrupción cometido por Immanuel Ebenezer ocurrió en el período de seis meses después de ser nombrado Vice Ministro. La razón, Noel solo fue inaugurado como viceministro en octubre de 2024.

«Si contamos, comenzó a servir en octubre del año pasado, lo consideramos a mediano o 6 meses, o cuántos meses después de servir, luego enviar un informe, prácticamente la profundización es inferior a 1 año.

«Así que esto es lo suficientemente rápido, parece que creo que nuestro informe público es apreciado, seguramente este es un informe público», agregó

Reiteró que las actividades de OTT llevadas a cabo por el KPK habían pasado por estudios suficientes y evidencia de los informes de eventos penales que ocurrieron. Además, las partes que estaban aseguradas eran funcionarios estatales como el vice Ministro.

«Hay muchas cosas que EE puede tener implicaciones de que el KPK no es suficiente dos pruebas para tomar medidas. Creo que los investigadores lo han entendido y el liderazgo también tiene una construcción clara sobre este caso», dijo.