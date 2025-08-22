Viceministro de Immanuel Ebenezer fue golpeado por Ott, KPK: Ya había un sospechoso

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) ha determinado sospechar Operación relacionada con las manos (Ot) Contra el viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer y otras 13 personas.

Leer también: El KPK ha establecido una extorsión sospechosa del certificado K3, incluido el viceministro de Noel Ebenezer?



«Anoche se llevó a cabo la exposición y el estatus legal de las partes que se aseguraron», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el viernes.



El portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Kuningan, South Yakarta

Leer también: Gibran respeta la independencia de KPK, quien atrapó al viceministro Immanuel Ebenezer



Sin embargo, la determinación del sospechoso en el caso estaba programada para anunciarse el viernes 22 de agosto de 2025 por la tarde.

Según Budi, el KPK ha cumplido el procedimiento para determinar el estado de las partes aseguradas en el OTT dentro de 1 x 24 horas.

Leer también: El viceministro de Immanuel Ebenezer fue arrestado por el KPK, un sendero digital sobre la ley de muerte de los corruptores virales



«Significa que, antes de las 1 x 24 horas, el KPK ha establecido un estatus legal para las partes aseguradas en las actividades de captura OTT o KPK, relacionadas con la certificación K3 dentro del Ministerio de Manpower», explicó.

Para las partes determinadas por el sospechoso, tanto en número, cualquier persona, la cronología de detener sus manos y también la construcción del caso, el plan el viernes por la tarde o esta tarde se actualizará (notificada) a través de una conferencia de prensa.

«Entonces, ten paciencia, esperemos juntos», dijo.



El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). También dijo que el KPK confiscó docenas de vehículos en el OTT.

Además, el KPK también selló la sala de la Dirección General de Empleo y Supervisión de Seguridad Ocupacional y Supervisión de Seguridad (Ditwasnaker y K3) Ministerio de mano de obra.

Hasta el jueves (8/21) por la tarde, los periodistas en el campo informaron que había 22 vehículos tanto de cuatro ruedas como de dos ruedas que el KPK había confiscado con respecto al caso. (ENTRE)