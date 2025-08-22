Viceministro de Immanuel Ebenezer fue arrestado por el KPK, Prabowo Mania 08 Preparar asistencia legal

Yakarta, Viva – Prabowo Mania 08 afirmó estar preocupado por el arresto del viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel adentro Operación de captura (Ott) llevado a cabo KPK.

Leer también: Más popular: Billion Rupiah Car Wamenaker Noel, Ertiga New in Diler



Prabowo Mania 08 es un grupo de voluntarios políticos formados por la antigua administración de Jokowi Mania Nusantara (Joman) que anteriormente apoyó al séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

La declaración del grupo voluntario presidido por Immanuel Ebenezer se llevó a cabo en el Edificio Joeang 45, Menteng, Central Yakarta, domingo 12 de marzo de 2023.

Leer también: La última publicación de Wamenaker Immanuel Ebenezer antes de ser golpeado por el KPT OTT: ¡No te metas con Prabowo!



«Estamos preocupados por los eventos que suceden a nuestro mejor amigo algo que no queremos, tanto individualmente como en una organización», dijo a los periodistas Secretario General del DPP Prabowo Mania 08, Akhmad Gojali Harahap, el viernes 22 de agosto de 2025.

Akhmad dijo que su partido prepararía asistencia legal para Immanuel Ebenezer. También pidió a todas las partes que esperen una declaración oficial del KPK sobre el arresto de Immanuel Ebenezer.

Leer también: KPK Sita Ducati En Ott Wamenaker, Joman dijo que Noel Ebenezer no podía conducir una motocicleta



«Prabowo Mania 08 proporcionará asistencia legal y en este momento estamos preparando a su equipo. Por favor, todas las partes esperan que la información oficial del KPK sea clara y brillante. Además, está asociado con los pasos por delante», explicó.

Anteriormente informó, el viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, fue arrestado por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) en la Operación de arresto (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia del arresto fue confirmada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. «Correcto», dijo brevemente cuando se confirmó.

Fitroh explicó que OTT contra Noel estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo.

La supuesta extorsión dijo que Fitroh fue llevado a cabo por el Vicepresidente de Noel en varias empresas.