Viceministro de Energía y Recursos Minerales es optimista de que el levantamiento de petróleo en 2025 alcanzará los 605 mil barriles por día

Jacarta – Viceministro EMR, Yuliot Tanjung admitió que se sentía optimista sobre sus logros. levantamiento aceite a lo largo de 2025 llegará a 605 mil barril por día.

Dijo que actualmente aún se está consolidando con SKK Migas la certeza de alcanzar el objetivo de levantamiento de petróleo en 2025 de 605 mil barriles por día.

«Así que los datos finales están siendo consolidados por SKK Migas. Si Dios quiere, se logrará el logro de 605 mil», dijo Yuliot en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, miércoles 8 de enero de 2024 Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Añadió que actualmente los contratistas del contrato de cooperación (KKKS) también están ajustando los niveles de producción. Donde, los KKKS todavía hacen referencia a sus respectivos Planes de Trabajo y Presupuestos de Empresa (RKAP).

Aunque, por otro lado, Yuliot admitió que efectivamente hubo una fuga en una tubería en ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), lo que provocó que disminuyera el levantamiento de petróleo.

Sin embargo, Yuliot confirmó que el problema ya se ha resuelto, por lo que la producción también ha vuelto a la normalidad.

«Hemos consolidado con las empresas del KKKS cuáles son los niveles de producción de cada empresa del KKKS. Tienen RKAP», dijo Yuliot.

«Sí, ayer también hubo un problema, hubo una fuga en ExxonMobil en Cepu. Pero en dos días fue reparada. Así que la producción ha vuelto a la normalidad», dijo.

Se sabe que anteriormente el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, ha afirmado que la consecución de extracción de petróleo, que también incluye Gas Natural Líquido (NGL) en 2025, ha alcanzado los 605 mil barriles diarios.

Bahlil enfatizó que este logro de elevación ha aumentado en comparación con 2024, y es el mismo que el objetivo establecido en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de 2025.

«Gracias a Dios, este año, bajo la dirección del presidente, le hemos dado espacio al SKK y a nosotros para buscar avances en la forma de lograr nuestro objetivo de elevación», dijo.