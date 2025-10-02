Viceministro de Apreciación del Ministro de Finanzas Purbaya Resistente al Impuesto Especial de Cigarrillos: ¡Pasos estratégicos!

Yakarta, Viva – Decreto del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Para no levantar la tarifa Especial de tabaco (CHT) en 2026 recibió una amplia apreciación de varios partidos, incluido el Viceministro de Industria (Wamenperin) Faisol riza. Esta política se considera un paso estratégico para el gobierno en la protección de la industria del producto del tabaco que enfrenta presión.

«Anteriormente mencioné que el Ministro de Finanzas era bastante alentador afirmando que para los impuestos especiales (cigarrillos) no se elevaría», dijo Faisol en una declaración escrita, recibida en Yakarta el jueves 2 de octubre de 2025.

Según Faisol, la decisión refleja las alineaciones del estado sobre la sostenibilidad del sector industrial que tiene una contribución significativa a la economía nacional.



Viceministro de Industria, Faisol Riza

«Ese es uno de los esfuerzos del gobierno para relajar la industria que está deprimiendo. Hoy en día debido a varias condiciones. De modo que los impuestos especiales (cigarrillos) que no se elevan son una forma de alineaciones gubernamentales para proteger la industria», dijo.

«El aumento en los aranceles especiales que continúan teniendo un impacto negativo en el desarrollo de la industria producida por el tabaco que tiene una contribución importante a la economía del país es sin duda un registro separado», continuó.

El apoyo a las políticas del Ministro de Finanzas también provino del Ministro de Industria, Agus gumiwang Kartasasmita. Dijo su compromiso de apoyar plenamente la decisión de Purbaya relacionada con CHT.

«Mi impuesto especial del tabaco está apoyando al Ministro de Finanzas completo», dijo Agus a los periodistas el jueves 25 de septiembre de 2025.

Purbaya mismo enfatizó que los aranceles de CHT no aumentarán el próximo año. Esta declaración se hizo después de una reunión con varios actores comerciales en Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

«Entonces, en 2026, no aumentamos las tasas impositivas», explicó Pulbaya.

Agregó que el enfoque actual del gobierno fue la erradicación de cigarrillos ilegales que dañaron al país. El control de los productos sin impuestos especiales es válido se considera más urgente que el discurso de los aumentos de la tarifa.

«Esto es tratando de limpiar el mercado de bienes ilegales. De los productos que no pagan impuestos», dijo.

Esta decisión fue bienvenida positivamente por los actores de la industria que habían expresado sus aspiraciones al gobierno para proteger el sector y el trabajo de la presión regulatoria, especialmente la política de aumento de impuestos especiales.