Viceministra de Energía y Recursos Minerales revela consideraciones sobre determinación de cuotas de combustible para gasolineras privadas en 2026

Jacarta – Viceministro EMR, Yuliot Tanjung, habla sobre la cuestión de la determinación sobre la determinación. cuota bbm para operadores Gasolinera privado en 2026.

Admitió que actualmente los operadores privados de gasolineras han propuesto cuotas de combustible para este año.

«Las gasolineras privadas han presentado cuotas para 2026. Esto ya debería estar en la etapa de finalización en la Dirección General de Petróleo y Gas (Ministerio de Energía y Recursos Minerales)», dijo Yuliot en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Yuliot Tanjung, viceministro de Energía y Recursos Minerales.

Mientras tanto, Yuliot dijo que la cuota será determinada por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, la cual se ajustará a las cifras de ventas de cada gasolinera privada en 2025.

«(La cuota de combustible para las gasolineras privadas) para 2026 se ajustará a las ventas (en 2025). Entonces también se supone un aumento», dijo Yuliot.

Sin embargo, Yuliot admitió que no podía revelar el supuesto aumento. Admitió que su partido en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales todavía tiene que esperar los datos sobre el aumento de las ventas de los operadores privados de gasolineras.

«Primero veremos cuántas ventas se realizarán en 2025, eso aún no lo tenemos. Esto se está consolidando con el Director General de Petróleo y Gas», dijo.

Se sabe que anteriormente el problema de las existencias de combustible importado para los operadores de gasolineras privadas se había convertido en un problema a finales de 2025. Por lo tanto, esto provoca que se produzca escasez de combustible en estas gasolineras privadas.

La escasez, que se produjo como resultado del agotamiento de las existencias de importación proporcionadas por el gobierno a las gasolineras privadas, se manejó con la política del gobierno de proporcionar una cuota adicional del 10 por ciento del volumen de importación fijado para 2025.

Sin embargo, de hecho, el suministro de la cuota adicional para las gasolineras privadas se ha vuelto a agotar, por lo que el gobierno les anima a absorber las importaciones de combustible de Pertamina de empresa a empresa (B2B).

Aunque varias gasolineras privadas se negaron inicialmente, finalmente aceptaron comprarle a Pertamina. Donde se registró que BP-AKR compró 100 mil barriles, seguido por Vivo y Shell con el mismo volumen. Así, en total, Pertamina finalmente volvió a suministrar hasta 430 mil barriles de combustible a gasolineras privadas.