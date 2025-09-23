Vicegobernador de Bi Juda Agugg fue nombrado oficialmente como miembro de la Junta de Comisionados del Offoo de OJK

Yakarta, Viva – Vicegobernador Banco Indonesia, Juda Aguungnombrado oficialmente como miembro de la Junta de Comisionados Ojk Ofensiva Bi. La pronunciación del juramento de Juda se llevó a cabo frente al presidente de la Corte Suprema de la República de Indonesia Sonarto en el edificio de Yakarta Ma.

Leer también: Se requiere que OJK sea un banco y LKNB registra datos de deudor al eliminar los libros de crédito MSME



Se determinó que Juda era miembro de la Junta de Comisionados de OJK Ofensiva Banco Indonesia basado en el decreto presidencial de la República de Indonesia número 72/p de 2025 sobre el reembolso de los miembros de la Junta de Comisionados de Autoridad de Servicios Financieros Ofensiva del banco Indonesia.

«Por Allah, juro, que debo convertirme en miembro de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros Ex de Officio del Banco Indonesia directa o indirectamente, con cualquier nombre y excusa, sin dar o prometer dar algo a nadie», dijo Juda, al decir el juramento de su oficina, el martes 23 de septiembre, 2025.

Leer también: El límite del copago del seguro de salud se reduce por OJK al 5 por ciento, esta es la consideración





Vicegobernador de BI, Juda Aguung.

La inauguración del Juda complementa las filas de la Junta de Comisionados de OJK a 11 personas que consisten en nueve resultados de ADK del comité de selección y dos ADKS Ofensiva Banco Indonesia y el Ministerio de Finanzas.

Leer también: El rupia se debilitó después de que la tasa bi se recortó por el ritmo de crédito bancario



Presente en la inauguración de varios funcionarios del Ministerio de Finanzas, Bank Indonesia y miembros de la Junta de Comisionados de OJK y otros funcionarios de OJK.

https://www.youtube.com/watch?v=yqelytnduk4