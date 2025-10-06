Vicegobernador de Aceh ‘Razia’ de los camiones de placa de Sumatra del Norte en el Monte Gurutee, esto se hace

AcehVIVA – Vicegobernador (Vicegobernador) de Aceh, Fadhlullah o Dek Fadh, saludó al conductor del camión Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) que cruzó el Monte Gurute, Regencia de Aceh Jaya el sábado 4 de octubre de 2025.

Visto a través del video de YouTube @Humassetdaaceh1Dek Fadh acompañado por el jefe de policía regional de Aceh, el Inspector General de Policía Marzuki Ali Basyah fue visto deteniendo dos camiones con BK (Sumatra del Norte) y BA (West Sumatra).

Cuando el camión se detuvo, el vicegobernador saludó casualmente al conductor del camión. Además, Dek Fadh le dio un camionero de RP. 200 mil cada uno para el almuerzo.

«¿Ya has comido, eh? ¿Ah? Ah (gastar dinero del bolsillo) para comer», dijo Dek Fadh.

En esa ocasión, Dek Fadh también se aseguró de los dos conductores de camiones relacionados con la seguridad de la conducción en la terraza de La Meca.

«¿Es seguro en Aceh? ¿Hay una parada en Aceh?» preguntó el vicegobernador.

«No señor», dijo el camionero, y luego continuó el viaje.

Anteriormente, el caos relacionado con las placas de camiones que sobresalen en los medios de comunicación de Sisal después del gobernador de North Sumatra, Nasución de Bobby interceptando camiones de placa BL (ACEH). Además, también se dijo que Bobby había pedido a los conductores que cambiaran sus placas a BK.

Respondiendo a la política, el gobernador de Aceh, Muzakir Manaf Alias ​​Mualem prefiere no marear y considerarlo como el viento por última vez.

Mualem, antes de la Cámara de Representantes de Aceh (DPRA) el lunes 30 de septiembre de 2025, apeló a la gente de Aceh para estar tranquilo y no provocar la política.

«Somos pacientes y silenciosos. No es necesario que se responda, simplemente nos calmamos. Considéramos que el viento pasa, los pájaros chirrían, que se pierde», dijo Mualem

Sin embargo, Mualem advirtió a su personal que estuviera vigilante si la política luego dañara directamente a la gente de Aceh.

«También lo advertimos, si lo vendemos, lo compramos, si se pica», se refirió.