Vice Ministro que el Comisionado de Jabat Bumn no puede ser Tantiem, Dasco reveló la razón

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad abre votos sobre el discurso del presidente Prabowo Subianto relacionado con la poda Tantiem para notario y directores de empresas Bullido.

Leer también: El presidente Prabowo se dirige a la economía en 2026 a crecer un 5,4%



Dasco enfatizó Viceministro (Wamen) El gabinete rojo y blanco que al mismo tiempo es el puesto de comisionado de bumn no obtendrá Tantiem.

«Entonces, antes de eso, el Wamen se decía que estaban colocados no obteniendo Tantiem», dijo Dasco en el complejo del Parlamento, Central Yakarta, el viernes de agosto de 1525.

Leer también: El presidente Prabowo asignó un presupuesto de RP244 billones para la salud





El presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran junto con el liderazgo de DPR, MPR y DPD RI

El presidente diario del DPP del Partido Gerindra explicó que Prabowo colocó deliberadamente al viceministro en las filas de los directores de la compañía de bumn para la extensión del gobierno.

Leer también: Prabowo prepara un presupuesto para maestros y profesores RP178.7 T



«De hecho, el viceministro fue colocado por el presidente para la extensión del gobierno», dijo.

Ellos, dijeron Dasco, trabajará para ayudar al gobierno a supervisar el desempeño de Bumn.

«Solo trabaja para ayudar a supervisar a las empresas estupendidas como representantes del gobierno», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, pronunció un discurso estatal frente a los miembros del DPR y DPD RI en el borrador de la sesión de presupuesto estatal de 2026 en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes de 1525.

En su discurso, el Jefe de Estado destacó el tema de la gestión de empresas estatales. Criticó fuertemente la práctica de dar un gran tantiem a los comisionados que consideró que no era comparable al desempeño de la compañía.

«Hermanos y hermanas, cuando hay un comisionado que se reúne una vez al mes, el Tantiem tiene 40 mil millones de rp al año. También he ordenado a la junta directiva, no hay necesidad de Tantiem si pierde. Y si es rentable, debe beneficiarse correctamente, no obtenga ganancias», dijo Prabowo.



Prabowo-Gibrán asistir a la sesión anual del MPR/DPR

Afirmó Prabowo, la política no era negociable. Recordó que los puestos de comisionados y directores son mandatos que deben llevarse a cabo con plena responsabilidad con la gente.

«Si los directores, si el comisionado se opuso, se detuvo inmediatamente, hermanos y hermanas», dijo, saludó con largos aplausos de los miembros del DPR e invitó a los invitados.

Según Prabowo, Tantiem es solo un truco. La selección de palabras extranjeras también se considera para que las personas no entiendan qué es Tantiem.