Vice Ministro Fahri listo para dejar el cargo del Comisionado BTN

Yakarta, Viva – El Tribunal Constitucional prohibió firmemente a los ministros adjuntos de similitud como otros funcionarios estatales, notario o directores de empresas estatales o privadas, o líderes organizacionales financiados por APBN y APBD.

La disposición está contenida en la última decisión del Tribunal Constitucional (Mk) Para el número de caso 128/PUU-XXIII/2025.

Respondiendo a este asunto, viceministro de vivienda y áreas de asentamiento (PKP Wamen) Fahri hamzah enfatizó que estaban listos para cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional que prohibía al Viceministro de servir como una posición dual en la institución o SOE.

«Me acabo de unir a la decisión del Tribunal Constitucional y el gobierno», dijo Fahri, se reunió durante la Declaración Precolaborativa en el Programa de Desarrollo de 3 millones de Casas en Indonesia en Yakarta, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Viceministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Fahri Hamzah

En la actualidad, Fahri es conocido como Comisionado de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK, como ex vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio a cargo de la ley, Fahri admitió que realmente entendió las disposiciones legales para que cada paso y decisión tomados siempre se refieran a las regulaciones aplicables.

«Cualquiera que sea mi decisión participado. Solía ​​dirigir la Comisión (III DPR Ri a cargo) de la ley. Así que conozco la ley», dijo Fahri. (Hormiga)

