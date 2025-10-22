Vic Fangio envía un mensaje honesto sobre el regreso de los Eagles de Brandon Graham

Águilas El coordinador defensivo Vic Fangio no sabe qué esperar del recién retirado Brandon Graham.

¿En qué forma se encuentra? ¿Cómo será utilizado? Esas preguntas y más aún están por responder mientras Graham se recupera después de un breve tiempo alejado del fútbol.

«Ya veremos» Fangio dijo el martes. «Veremos en qué forma se encuentra, qué tipo de retención tiene respecto al año pasado. La forma se presenta en dos formas: una, solo el acondicionamiento, pero desde la forma futbolística hasta la forma de contacto. Así que, con suerte, cuanto antes, mejor».

Los Eagles anunciaron más temprano ese día que Graham, el jugador con más tiempo en la historia de la franquicia, había acordado un contrato de un año para salir del retiro y jugar una temporada número 16 con Filadelfia.

¿Por qué Brandon Graham sale de su jubilación?

Graham regresó de un desgarro en el tríceps para jugar Super Bowl LIX y ayudó a los Eagles a vencer al jefes 40-22. Se suponía que sería el último juego de la carrera de Graham, pero el jugador de 37 años recientemente cambió de opinión y regresará con la esperanza de proporcionar una chispa para la lucha contra el pasador de Filadelfia.

Los campeones defensores comenzaron la temporada con preguntas sobre el corredor de ventaja luego de las salidas de Graham y josh sudor. Esos fueron amplificados cuando Nolan Smith Jr. Aterrizó en la lista de reservas lesionados el mes pasado con una distensión en el tríceps.

Con la esperanza de satisfacer su necesidad, los campeones defensores contrataron a un ala defensiva veterano. Za’Darius Smith. Pero sólo jugó cinco partidos con el equipo antes de retirarse del NFL a principios de este mes.

Los Eagles lideran la NFC Este con 5-2, pero ocupan el puesto 23 en defensa total (349.1 yardas permitidas por juego) y están empatados en la cuarta menor cantidad de capturas en la NFL (11).

¿Por qué es importante el regreso de Brandon Graham?

Graham es uno de los jugadores más exitosos en la historia de los Eagles. La selección número 13 del draft de 2010 tiene el récord de la franquicia de más partidos jugados de temporada regular (206) y es el tercero en la historia del equipo con 76,5 capturas. Fue All-Pro del segundo equipo en 2016 y llegó a su único Pro Bowl en 2020.

Su saco de tiras de Tom Brady en el cuarto trimestre de Super Bowl LII ayudó a los Eagles a sobrevivir al Patriotas 41-33 para su primera victoria en el Super Bowl.

Graham se retiró inicialmente en marzo y decidió “salir a la cima” con el Trofeo Lombardi en la mano. Pero desde entonces, Fangio ha estado bromeando con él acerca de regresar.

«Desde el principio estuve bromeando con él para que no se retirara. Desde febrero hasta marzo pasado», dijo Fangio. «Me encontré con él; hablamos cuando vino. Siempre me burlo de él por eso, trato de encender el fuego».