Viajeros cósmicos: los granos de polvo de la Galaxy Makani sobreviven el viaje a través del espacio







Un equipo de astrónomos utilizando el Telescopio espacial James Webb (JWST) ha encontrado pequeñas partículas de polvo que viajan lejos de su galaxia en casa, sobreviviendo a un viaje peligroso a través de un entorno cósmico duro que debería haberlas destruido.

Los hallazgos de JWST ofrecen una nueva visión de cómo las galaxias «respiran», crecen y reciclan las materias primas que Fuelle Generaciones futuras de estrellas. El polvo se origina en la lejana Galaxy Makani que recientemente se sometió a intensas explosiones de formación de estrellas, uno hace 7 millones de años y otros hace 0.400 millones de años.

