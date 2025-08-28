Viaje de refugiados rohingya presentado en la película de Venecia ‘Lost Land’ Trailer

Variedad está revelando exclusivamente el trailer para «Tierra perdida«(» 15), cineasta japonés Fujimoto akioes un drama profundamente personal sobre Rohingya refugiados que se estrena en la competencia de horizontes en el Festival de Cine de Venecia.

La película sigue a Shafi, de cuatro años, y su hermana Somira de nueve años mientras se embarcan en un peligroso viaje desde un campo de refugiados en Bangladesh a Malasia, con la esperanza de reunirse con su familia dispersa. Lo que comienza como un traicionero viaje en barco con otros refugiados rohingya se convierte en una prueba de supervivencia cuando un incidente en el mar deja a los hermanos solos y perdido en Tailandia.

Fujimoto, cuyas películas anteriores «pasaje de la vida» y «a lo largo del mar» exploraron temas de migración, se conmovió para hacer el proyecto después de 12 años de trabajar en Myanmar, donde discutir el rohingya se considera tabú.

«Ese silencio se convirtió en una carga y me llevó a esta película», dijo Fujimoto en la declaración de su director. «Sentí firmemente que quería retratar el viaje del pueblo rohingya cuando salen de su tierra natal en busca de un lugar donde puedan vivir en paz».

El drama, filmado en el idioma rohingya, presenta a más de 200 personas rohingya, incluidos el hermano y la hermana que juegan los protagonistas. La mayoría había experimentado personalmente viajes similares a los representados en la película, aunque ninguno eran actores capacitados.

«El peso de su experiencia vivida dio una fortaleza y autenticidad inconfundibles a su presencia en la pantalla», señaló Fujimoto.

El coproductor Sujauddin Karimuddin, un activista de los derechos humanos rohingya, enfatizó el significado de la película como «la primera película en idioma rohingya, actuada completamente por Rohingya».

«En un momento en que las fuerzas genocidas están trabajando para borrar no solo al pueblo rohingya sino también a nuestro idioma, nuestra música y nuestra propia existencia, esta película es un acto de preservación del lenguaje, resistencia, recuerdo y visión de la verdad», dijo Karimuddin.

La coproducción internacional reúne a Japón, Francia, Malasia y Alemania, con la cinematografía de Kitagawa Yoshio, conocida por sus colaboraciones con el ganador del Oscar Hamaguchi Ryusuke en películas, incluidas «Evil no existen». La música está compuesta por Ernst Reijseger, quien ha trabajado ampliamente con Werner Herzog.

«Lost Land» es producido por Watanabe Kazutaka a través de Exn KK, con coproductores que incluyen a Angèle de Lorme (Panorama Films), Karimuddin (Iniciativas de Elom), Elise Shick (Cinemata), Christian Jilka (Scarlet Visions) y Eric Nyari (creatoria cinérica). Las compañías de producción adicionales incluyen Dongyu (Kunizane Mizue) y Kinematowards (Yasukawa Shogo). Las ventas internacionales son manejadas por la redianza.

Mira el trailer aquí: