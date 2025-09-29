Viaje de bienes de Cumali Two TV

Para Cajas de películas fundador Cumali duraTodo vuelve al mar.

Una vez que un prisionero político y más tarde era una gente de mar hecho a sí mismo, el varero nacido en Turquía llegó a Francia como un exilio a fines de la década de 1980. Dividiendo su tiempo entre París, Estambul y Cannes, transformó las pasiones primero provocó mientras pescaba en el Mar Negro en una vida que lo llevó de marinero a uno de los principales organizadores del Mediterráneo de regattas internacionales, y finalmente a productores, haciendo una salpicadura en Mipcom Con «Korsan», una serie de aventuras náuticas inspiró tanto por la historia como por el recorrido de agua salada a través de su propia historia.

«He pasado mi vida en el mar, navegando y aprendiendo sus ritmos», dice Varer. «Ahora quiero llevar ese mundo a la pantalla, contando historias que son universales pero arraigadas en la cultura, el coraje y la belleza de la región».

Antes de fundar la película de Lazuri, Varer construyó puentes culturales a través de la navegación, la organización de razas internacionales en España, Francia, Inglaterra, Turquía, Grecia e Italia. Él perfeccionó su oficio produciendo documentales en francés para la televisión turca, capturando la vida y el deporte mediterráneo en el camino.

Al mismo tiempo, un encuentro casual en una embajada de París inspiró un proyecto de pasión personal: la historia de los exiliados judíos de España, interceptado por los corsos otomanos y se le dio refugio en Estambul del siglo XV, un varero de historia ha seguido con una determinación inquebrantable desde entonces.

«Esta es una historia de humanidad y solidaridad en un momento de conflicto religioso y agitación», dice Varer. «Habla de valores duraderos de tolerancia y cooperación, temas tan urgentes hoy como lo fueron en el Mediterráneo del siglo XV».

Varer primero desarrolló la idea de forma independiente antes de asociarse con el reconocido guionista francés y colaborador de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière. Después del fallecimiento de Carrière en 2021, y navegar por el cambiante paisaje post-pandémico, Varer reinventó el proyecto como una serie, alistando al creador «bárbaros» Andreas Heckmann.

Bajo el ejemplo de Heckmann, el guión se transformó en una historia episódica más impulsada por la acción, tejiendo un triángulo amoroso central en un drama de televisión dinámico. El aclamado director Paul Wilmshurst, conocido por «The Last Kingdom» y «The Day of the Jackal», también ha aparecido en el borde.

En 2022, Varer lanzó formalmente la película Lazuri para dirigir «Korsan». Trajo al veterano de los estudios de ITV François Florentiny como asesor estratégico, ayudando a navegar en las relaciones con distribuidores, la estrategia de marketing de forma y reunir al equipo de producción, recurriendo a su extensa red en los círculos audiovisuales franceses.

El proyecto ahora está listo para zarpar. En el desarrollo avanzado y el acercamiento de la preproducción, el guión está completo, los miembros clave de la tripulación están a bordo y se han explorado las ubicaciones en español. Escrito en inglés, la serie tiene como objetivo emitir actores de primer nivel en papeles principales. Principalmente una producción francesa, podría expandirse a una coproducción de francés-español, con una amplia filmación en Granada y Cádiz y posibles socios que ya están en conversaciones.

La serie de seis episodios conlleva un presupuesto de $ 24 a $ 25 millones, con financiamiento neto de $ 16 millones, $ 17 millones después de reembolsos. Un acuerdo de preventa con un importante distribuidor internacional está en sus etapas finales y se espera que lance la preproducción inmediata, con la filmación planeada en España a fines del verano de 2026.

Más adelante en el horizonte, Lazuri Film está desarrollando «Groundtruth», un thriller de alto riesgo que explora el espionaje, la ética de IA y las luchas de poder globales. Todavía en el desarrollo temprano, la serie se guía por la visión artística de Varer, aunque su enfoque principal sigue siendo «Korsan».

«Contar esta historia hoy es sobre la elección», dice Varer. «Podemos alimentar el odio o adoptar la coexistencia. Vivimos en un mundo lleno de miedo, división y llamados enfrentamientos de civilizaciones. He experimentado exiliados y dificultades, pero esta no es mi historia personal. Es universal; todos llevamos un pasado, una cultura, una filosofía y de eso, una visión puede emerger».

Varer también se basa en su propia experiencia para explicar su enfoque para la producción. «Organizar una regata y producir una serie sigue los mismos principios», dice. «Necesita pasión, coraje, preparación y la capacidad de unir a las personas en torno a una visión. Las habilidades que aprendí a administrar eventos internacionales (diplomacia, relaciones públicas, construcción de conexiones culturales) ahora me ayudan a administrar producciones a gran escala. Se trata de tomar habilidades capacitadas en un área y aplicarlas en otro».