Viaje de $ 150 millones de Bari Weiss desde el anfitrión rechazado de ‘View’ a CBS News

En el verano de 2021, los productores de «The View» emitieron una amplia red para encontrar su coanfitrión conservador token después de la salida de Meghan McCain. Bari Weiss -quien había alojado algunos episodios del programa del panel y estaba haciendo olas con su compromiso de noticias recién lanzado The Prensa libre -Quería el trabajo, y sus entonces agentes de la CAA presionaron con fuerza. Pero Weiss no lo hizo bien con el público, que no entendió su política contraria centrista-derecha. De hecho, los puntajes de su grupo focal fueron tan bajos que no fue invitada al anfitrión invitado, según los expertos. En cambio, Alyssa Farah Griffin, ex directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca de Trump, consiguió el concierto.

El rechazo resultó ser una bendición para Weiss. En lugar de jugar sexto violín en un espectáculo consumido por madres de resistencia de clase media, la madre de dos hijos de 41 años es ahora una de las mujeres más poderosas en las noticias. El 6 de octubre, CEO de Paramount Skydance David Ellison Anunció que el conglomerado de los medios había adquirido la prensa gratuita por $ 150 millones y nombró a Weiss editora en jefe de CBS News, donde supervisará una operación en expansión a pesar de no tener experiencia en noticias de transmisión. Si Ellison y su padre, el magnate tecnológico Larry Ellison, obtienen su deseo y también compran a Warner Bros., el ex escritor y editor de opinión del New York Times, que montó la ola de sentimiento anti-despertador durante la administración Biden y se posicionó como un susurro multimillonario, también puede tener CNN como parte de su fiefdom.

Naturalmente, una amplia franja de empleados en CBS News está horrorizada. El set pro-palestino sub-35 Bristle en el apoyo vocal de Weiss a Israel. Los veteranos de noticias más antiguas ven su coronación como parte de la capitulación continua de los Ellison a Trump, que comenzó cuando CBS News resolvió una demanda de difamación con el presidente por $ 16 millones para que la Comisión Federal de Comunicaciones apruebe la fusión Paramount-Skydance. (Larry Ellison es un habitual en la Casa Blanca y Mar-a-Lago). Pero Weiss está lejos de ser amado por los tramos superiores del mundo de Maga. Un conservador de alto perfil se burló de la idea de que Weiss sea uno de ellos, y señaló que la Casa Blanca continúa negando las credenciales de prensa libre.

Aún así, Weiss tiene un fuerte deseo de estar frente a la cámara. Las fuentes dicen que discutió tener un papel en la cámara, aunque no con «60 minutos», durante las negociaciones. Weiss y Ellison declinaron hacer comentarios para esta historia.

«Ella juega con una audiencia de 200 personas», dice un ejecutivo de Hollywood con vínculos con Weiss. «Simplemente es que la audiencia está compuesta por personas como Jeff Bezos y Bill Ackman. La jodida Superrich la ama. Es divertida, es inteligente y está alineada con su política».

Los ex colegas se mezclan en su evaluación de Weiss.

«Bari es un líder reflexivo y creativo que está profundamente comprometido con los ideales históricos del periodismo: honestidad, obstáculo y feroz independencia», dice Alex Chitty, quien trabajó con Weiss en Free Press. «Cualquier institución periodística sería afortunada de tenerla a cargo».

Pero otro ex colega no está impresionado con su pivote.

«Ella solo está jugando el sistema, con multimillonarios financiando su carrera», dice el colega, que trabajó con Weiss durante sus días de New York Times. «Ella nunca ha trabajado en una sala de redacción tradicionalmente de la manera que va a hacerlo. Simplemente se siente como hacer trampa».

Paul Friedman, ex altos ejecutivos de ABC News y CBS News, dice que sus colegas de la hora en este último están «aterrorizados» sobre la perspectiva del reinado de Weiss.

«Ella ha sido extremadamente abierta sobre sus puntos de vista. Dijo algunas cosas que no puedo concebir que alguien dirige una división de noticias que dice en voz alta», dice Friedman. «Solo podemos esperar que se refiera a lo que ha dicho acerca de querer garantizar un periodismo justo y equilibrado. Pero hay muy pocas razones para esperar eso, en función de su historial y en el comportamiento de Paramount para resolver una demanda espuria contra las noticias de CBS y disminuir los ’60 minutos».

Algunos expertos estaban horrorizados por un tipo diferente de sesgo en CBS News antes de la llegada de Weiss, señalando el tratamiento del presentador de «CBS Mornings» Tony Dokoupil. Los ejecutivos de la red senior reprendieron a Dokoupil frente al personal durante una entrevista con el autor Ta-Nehisi Coates, acusándolo de no adherirse a las normas editoriales de la red. El incidente probablemente no habría aparecido públicamente si la prensa libre no hubiera obtenido y publicado partes del audio de la reunión interna.

«El incidente de Tony es exactamente por qué alguien como Bari fue traído», dice un representante de varios clientes de CBS News.

Algunos han sugerido que los Ellisons se pagan en exceso para Free Press. Pero hace un año, la salida se valoró en $ 100 millones después de una ronda de financiación de $ 15 millones. Si bien muchos de los patrocinadores permanecen en el anonimato, los inversores conocidos incluyen a Marc Andreessen, David Sacks, Paul Marshall, Howard Schultz y Allen & Co.

Ya sea que Weiss esté pasando en Sun Valley o volando en privado, sus amigos dicen que proyecta un aire de pertenencia. Asistió a la boda de Bezos y cuenta Bill Maher y Kim Kardashian entre sus amigos.

«Ella es locamente carismática. Generalmente no menciona mucho la política cuando hablas con ella interpersonalmente», dice el ejecutivo de Hollywood. «[But Paramount now] tiene una agenda política. Parece que es aún más el caso que Fox bajo Rupert Murdoch «.

El año pasado, Weiss desarraigó desde Los Ángeles con su esposa, la alumna de New York Times, Nellie Bowles, y sus hijos a Nueva York. A medida que su visibilidad crecía, también lo hizo el equipo de representantes de WME de Free Press, que incluye al presidente de la agencia, Ari Greenburg. (Sin embargo, WME no tuvo ningún papel en el acuerdo de noticias de CBS de Weiss). Weiss comenzó a derribar hasta $ 150,000 por compromiso, un punto de discusión en el espacio pro-Israel, donde los defensores dan discursos gratis.

«Claramente, es brillante si se ha llevado a este lugar», dice el ex colega. «Pero todo es transaccional con Bari».

Brent Lang contribuyó a este informe.