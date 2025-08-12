Viajar sin boletos es nada menos que robo







Con un mal uso desenfrenado de los códigos QR destinados a la venta de trenes locales, Ferrocarriles de Mumbai Finalmente está cambiando a códigos QR dinámicos para que los viajeros ya no puedan pasar por alto el boleto mediante el uso de códigos descargados.

Actualmente, los códigos QR pegados en las estaciones están siendo mal utilizados por los pasajeros que los replican y los almacenan en las galerías de sus teléfonos, luego los escanean para comprar boletos solo cuando estén presentes las verificaciones de boletos, según un informe de medio día.

Este mal uso no solo causa la pérdida de ingresos, sino que también es injusto para los viajeros regulares que pagan sus boletos y viajes.

Los códigos de QR dinámicos cambian regularmente y pueden incluir datos basados en el tiempo o específicos del usuario. Esto les impide que el público en general reutilice, bloqueando efectivamente la escapatoria explotada con códigos estáticos.

Mientras que es alentador notar que el Ferrocarril ha marcado la escapatoria en el sistema y se está moviendo para enchufar eso, es un comentario triste sobre los viajeros.

Hacer trampa el sistema y otros compañeros de viaje simplemente porque uno puede poner un gran signo de interrogación sobre la ética de uno. Si bien algunos pueden burlarse, afirmando que es ingenuo esperar un comportamiento ético, ciertamente no lo es.

Esto es robo, simple y simple, desde las cofres de la línea de vida de Mumbai. No se puede explicar como un boleto trivial o como algo insignificante, como todos hacen esto.

Como ciudad, nos apresuramos a culpar a los ferrocarriles cada vez que estamos molestos. Compartimentos superpoblados, trenes tardíos, sin anuncios y, a veces, infraestructura de mala calidad. Sin embargo, ¿somos los viajeros perfectos, por encima del tablero, honestos y responsables? Esperando excelencia del servicio pero abusando, robarlo a cambio. Es hora de buscar un alma y respuestas de la raza sin conclusión de viajeros sin boletos.





