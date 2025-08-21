Viajar para que una madre no sea fácil

Yakarta, Viva – Conmemorando Día de la Independencia República de Indonesia, un programa especial titulado «Red Two Warrior» como una forma de apoyo para las mujeres indonesias que luchan por conseguir a sus hijos.

Este programa fue iniciado Shandy Purnamasari Al involucrar a Fanny Kondoh como embajadora del Red Two Warrior, una figura inspiradora que representa la determinación de las mujeres del guerrero de dos líneas. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Ser madre es un gran sueño para muchas mujeres. Sin embargo, el viaje a la línea dos no siempre es fácil», dijo Shandy Purnamasari en su declaración, citado el jueves 21 de agosto de 2025.

«En este momento de independencia, queremos presentar un espíritu de lucha diferente: la lucha personal de las mujeres que están llenas de esperanza y oraciones. A través de este programa, apoyamos a las mujeres para continuar luchando con asistencia real, comenzando desde el lado psicológico hasta el viaje del embarazo, continuó el fundador de la Sra. Glow.

Fanny Kondoh fue elegido como el embajador del Guerrero Rojo Two debido a su historia de vida real y conmovedora. Durante 9 años, Fanny luchó para enfrentar el examen como guerrero de dos líneas rojas hasta finalmente embarazadas en una condición desafiante, incluso tenía que luchar para dar a luz sin la presencia de su esposo. Este largo viaje lo convierte en un símbolo de fuerza, paciencia y esperanza para muchas mujeres indonesias.

«La lucha por ser descendientes no es fácil. Quiero que todas las mujeres sepan que no están solas. Estoy orgulloso de ser parte de este movimiento. Sueño de ser madre, ahora no solo la oración, sino que realmente puede hacerse realidad», dijo Fanny Kondoh.

Se espera que este programa inspire a más mujeres a continuar luchando con entusiasmo y confianza, y encuentre fuerza en la unión.

Los participantes seleccionados recibirán asistencia mental y psicológica, porque el viaje a la línea dos a menudo está lleno de presión emocional, ansiedad, sentimientos de aislamiento.

«Este apoyo es importante para que los combatientes continúen teniendo fuerza mental, optimismo y entorno de apoyo. Además, también habrá apoyo para los programas de embarazo, así como el apoyo, acompañando procesos médicos y de embarazo, brindando seguridad, orientación y acceso a la información correcta», explicó Shandy.

«A través del programa Red Two Warrior, queremos que todas las mujeres que esperan la presencia de un bebé se sienten fortalecidas y acompañadas. También estamos agradecidos con todos los clientes y socios de MS Glow Beauty porque cada apoyo a través de nuestros productos es parte de esta lucha. Juntos, podemos traer nuevas esperanzas para los combatientes de dos líneas rojas», concluyó Shandy Purnamasari.