Vía TRING! por Pegadaian, BRI Group presenta la súper aplicación Digital Gold para ampliar la inclusión financiera

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk a través de su filial PT Casa de empeños que forma parte de Ultra Micro Ecosystem Holding, está entrando en una nueva fase en la transformación de los servicios financieros en Indonesia. Lanzamiento de súper aplicación TRING! por Pegadaian es un hito importante en el desarrollo del ecosistema inversión en oro nacional inclusivo.

Lea también: BRI amplía el acceso al crédito del programa de vivienda y acelera 3 millones de viviendas que respaldan el programa Asta Cita



Mientras tanto, el lanzamiento de TRING! by Pegadaian que se llevó a cabo en The Gade Tower Ballroom el miércoles (10/8/2025) y contó con la presencia del CEO BRI Hery Gunardi Group, presidente director de PT Pegadaian Damar Latri Setiawan y representante de Danantara Indonesia. Este evento es un impulso para fortalecer la sinergia entre entidades bajo Ultra Micro Ecosystem Holding (UMi) para apoyar el fortalecimiento de la inclusión de servicios financieros.

Lea también: Se analizan los microseguros y se ataca a miles de comerciantes del mercado tradicional



En su discurso, el director ejecutivo del Grupo BRI, Hery Gunardi, dijo que este lanzamiento era una prueba del espíritu de «colaboración» bajo el paraguas del Grupo BRI. ¡Integración TRING! que está conectado con súper aplicaciones BRImo permite a los clientes de BRI ahorrar y reembolsar oro sin necesidad de una aplicación separada. Según él, con una base de más de 42 millones de usuarios de BRImo más más de 4 millones de usuarios digitales pegadianos activos, el potencial de mercado para TRING! puede llegar a más de 45 millones de usuarios potenciales en toda Indonesia.

«Nosotros en el Holding Group saludamos la iniciativa llevada a cabo por Pegadaian. ¡TRING! Este es uno de los esfuerzos de Pegadaian para llegar a sus clientes que no vienen a puntos de venta o sucursales», dijo.



Trazado por aplicación pegadiana.

Lea también: Al lanzar la aplicación Tring, Pegadaian facilita el acceso a inversiones en oro en minutos



Además, dijo Hery, Indonesia es uno de los mercados de oro más grandes del sudeste asiático y el nivel de consumo de oro per cápita continúa aumentando cada año. Los datos del Consejo Mundial del Oro muestran que más del 50% de los indonesios utilizan ahora el oro como su principal instrumento de inversión y ahorro a largo plazo. De hecho, se estima que el valor de las transacciones nacionales de oro digital alcanzará más de 70 billones de IDR para fines de 2025 y seguirá creciendo a medida que aumente la educación financiera de las personas.

De esa manera, ¡TRING! También se espera que se convierta en la principal plataforma para que los indonesios inviertan en oro de forma segura, inteligente y responsable, al tiempo que fortalece la posición de Pegadaian como líder del mercado en financiación basada en oro que se adapta a las necesidades de los clientes.