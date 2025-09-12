Veteran Bills Safety enfrenta un signo siniestro después de la semana 1 de rendimiento

El Bills de búfalo Se las arregló para sacar una victoria por detrás de los Baltimore Ravens en la Semana 1, pero la emocionante victoria también trajo algunas grandes preguntas sobre la defensa.

Los Bills lucharon en todos los niveles contra la ofensiva completa de los Ravens, incluida la secundaria que permitió una serie de grandes jugadas. Un veterano defensivo de Bills ahora podría estar en riesgo de perder su lugar en la lista después de deslizarse por la tabla de profundidad en el juego de la Semana 1.

Damar Hamlin cae de la rotación defensiva

El seguridad de los Bills, Damar Hamlin, comenzó 14 juegos la temporada pasada y fue uno de los líderes del equipo con 89 tacleadas en total, pero perdió su lugar en el segundo año de Seguridad, Cole Bishop, esta temporada baja durante una competencia abierta en el campamento de entrenamiento por el derecho de comenzar junto a Taylor Rapp.

Aunque Hamlin se vistió para el partido del domingo contra los Ravens, no registró fotos defensivas y solo siete instantáneas en equipos especiales, el total más bajo de todos los jugadores en el equipo que no sea el tackle de reserva Ryan Van Dinamarca, quien apareció en solo seis instantáneas.

Si bien Hamlin sigue siendo la copia de seguridad principal en seguridad, el bajo recuento de snap podría ser una preocupación para avanzar. Aunque Hamlin ha sido un jugador de equipos especiales regulares en el pasado y tiene la confianza del cuerpo técnico, así como de la oficina principal, quien lo trajo de vuelta a un contrato de un año en esta temporada baja, el equipo ofreció competencia en forma de Sam Franklin Jr., quien fue firmado con la lista activa después de unirse inicialmente al equipo de práctica.

Bills recibiendo impulso en la secundaria

Los Bills habían sufrido un par de lesiones significativas en su secundaria antes de la apertura de la temporada de la semana pasada, perdiendo el esquinero novato Maxwell Hairston y el veterano Tre’Davious White.

White era optimista de que volvería al campo para el enfrentamiento de la Semana 2 del equipo contra el rival de la división New York Jets.

El equipo recurrió al novato Dorian Strong para comenzar junto a Christian Benford en el primer partido de la temporada y respondió con un rendimiento fuerte. White dijo que el novato se mantuvo firme contra una ofensiva de los Ravens profunda y talentosa.

Después de no contener a los Ravens durante la mayor parte del juego, la defensa de Buffalo apretó los tornillos cuando más importaba. Los Bills mantuvieron a los Ravens en dos tres y saltos y un balón suelto en sus últimas tres unidades, dando al mariscal de campo Josh Allen las paradas necesarias para lograr un regreso de 15 puntos en los últimos cinco minutos del juego.