Veteran Bills CB bajo fuego después de las luchas en el juego de pretemporada

El Bills de búfalo Hizo algunas adiciones veteranas a su secundaria esta temporada baja, trayendo de vuelta al ex esquinero titular Tre’Davious White y Reserve Dane Jackson para ayudar a apuntalar la unidad que a veces luchaba.

Aunque ambos tienen un historial largo con el equipo y el favor del cuerpo técnico, uno puede estar en peligro de perderse la lista final en medio de algunas luchas a través de los dos primeros juegos de pretemporada del equipo, incluida una actuación olvidable contra los Chicago Bears el domingo.

La áspera noche de Dane Jackson

Los Bills descansaron casi todos sus titulares en la derrota por 38-0 del domingo ante los Bears, dándole a Jackson la oportunidad de jugar contra la ofensiva inicial de Chicago.

No fue bien para Jackson, quien fue elegido por el mariscal de campo de los Bears Caleb Williams mientras Chicago marchaba por el campo. Mientras que otros tuvieron problemas en la cobertura, incluido el apoyador de Breakout Joe Andreessen, fue Jackson quien renunció a algunas de las jugadas más grandes.

Sus luchas llamaron la atención de los reporteros de Bills, y algunos predicen que podría enfrentar un desafío para hacer la lista final.

«No puedes en la lista de Dane Jackson. Al menos no hará la lista», señaló el reportero de los Bills Kevin Massare en un Publicar en x.

La lesión podría allanar el camino para que Dane Jackson regrese

Si bien el veterano Jackson pudo haber luchado en los dos primeros juegos de pretemporada del equipo, aún podría tener una vía fuerte para hacer la lista final. El esquinero de primera ronda Maxwell Hairston cayó en el campo de entrenamiento con una lesión en la pierna y se ha mantenido fuera, liderando al reportero Jay Skurski de Buffalo News sugerir que podría perderse el comienzo de la temporada.

«[Bills head coach Sean] McDermott dejó abierto la posibilidad de poner Hairston en la reserva lesionada al comienzo de la temporada «, escribió Skurski.» Dado que no ha practicado en semanas, no es la peor idea para traerlo lentamente. El equipo querrá asegurarse de que Hairston esté saludable para la segunda mitad del año. No es realista pensar que podría contribuir mucho al principio de la temporada después de perderse mucho tiempo de práctica «.

Los billetes de mano corta probablemente buscarían al veterano Jackson como un respaldo constante si Hairston comienza la temporada en la reserva lesionada. White probablemente se deslizaría en la posición inicial junto a Christian Benford, con Jackson sirviendo como reserva.

Skurski también señaló que el esquinero Ja’Marcus Ingram parece estar más cerca de la línea de corte que Jackson.

«Ingram llegó en el juego muy tarde contra los Gigantes, que nunca es una buena señal para un jugador en la burbuja de la lista», escribió Skurski.

Jackson se unió a los Bills como una selección de la séptima ronda en 2020, apareciendo en 52 juegos con 28 aperturas en sus cuatro temporadas en Buffalo. Se fue para unirse a los Carolina Panthers el año pasado, apareciendo en nueve juegos con tres aperturas mientras hace 23 tacleadas totales.

Los Bills entienden el valor de una copia de seguridad estable, con su profundidad lastimarlos la temporada pasada. El ex selección de primera ronda Kaiir Elam luchó cuando fue empujado al servicio cuando Benford se lastimó en el juego de campeonato de la AFC, con el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, a menudo lo atacó.