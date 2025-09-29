Vet LB Mykal Walker firma antes del juego de Dolphins

El Jets de Nueva York Se agregó un seguro muy necesario en defensa antes de la semana 4 Miami Dolphins juego.

Verde de pandillas anunciado en redes sociales que tienen un apoyador elevado Mykal Walker y la seguridad del agente libre no reclutado novato Dean Clark a la lista del equipo de práctica.

Tenemos LB LB Mykal Walker y S Dean Clark del equipo de práctica. – New York Jets (@nyJets) 29 de septiembre de 2025

Walker está listo para debutar en 2025

Justo antes del comienzo de la temporada 2025, los Jets firmaron al veterano apoyador Mykal Walker al equipo de práctica.

«Jugó en 74 juegos de 2020-24 con Atlanta (2020-22), Pittsburgh (2023), y Washington (2024) Al registrar 241 tacleadas, 7 TFL y 3 fr. Walker, de 28 años, que más recientemente estuvo con el Cardenales de Arizona en el campamento de entrenamiento, apareció en 17 juegos la temporada pasada para los comandantes y registraron 344 equipos especiales, además de 77 instantáneas defensivas. Tuvo 21 tacleadas y 2 fr, el Jets publicados en un comunicado de prensa.

Esta es la primera vez que se eleva del equipo de práctica de los Jets esta temporada. Esta semana, los Jets colocaron a dos de sus tres principales apoyadores en la reserva lesionada.

Para los próximos cuatro juegos, los Jets estarán sin los servicios de Quincy Williams y Marcelino McCrary Ball.

Esta es una historia en desarrollo y proporcionaremos nuevos detalles a medida que estén disponibles.