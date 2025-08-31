Vespa Officina 8 lanzado en RI, este precio

Yakarta, Viva – PT Piaggio Indonesia presenta oficialmente Vespa Officina 8 en el mercado de la patria. Esta colección especial es la forma en que Vespa celebra su larga historia a través de dos modelos icónicos: Vespa sprint y Vespa GTV.

El nombre officina 8 no es solo una etiqueta ordinaria. Se inspiró en el legendario departamento experimental de Piaggio en Pontedera, Italia. Desde un taller cerrado que solo estaba lleno de técnicos, ingenieros y diseñadores visionarios, los trabajos fenomenales nacieron desde Vespa imprimiendo 17 récords mundiales de velocidad y resistencia en 1950, el icónico modelo «98 Corsa», hasta Vespa «Six Days», que son difíciles en la pista fuera de la carretera. De hecho, el primer prototipo de Vespa nació allí.

Bueno, a través de la octava edición de Officina, el Espíritu fue revivido. Vespa Sprint y GTV vienen con un color típico de Blu Officina 8. Este matiz hace que la aparición de la moto como llevarnos a la atmósfera del clásico taller industrial con acentos de aluminio y latón que fortalece la impresión premium.

«Vespa Officina 8 es una celebración de la creatividad y la pasión que ha formado Vespa desde el principio. Esta colección no es solo nostalgia, sino que también está decorada Piaggio Indonesia En su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

Los detalles únicos también son característicos. Vespa Sprint Officina 8 Por ejemplo, tiene un emblema mate mate y tridimensional de estante inspirado en el PIN del técnico de Officina 8. Los asientos están doblemente recubiertos con costuras selladas por calor y latón remachado, dando una impresión clásica pero aún cómodas para el día.

Mientras que Vespa GTV Officina 8 parece más vintage. Su característica está en faros bajos y manillar tubular de metal abierto. También hay un cuerpo de tapicería rígido a juego que se inspira en un clásico barandas de carreras Vespa. Como resultado, esta moto parece más deportiva en la carretera.

Cada compra de la edición de Officina 8 obtendrá un kit de bienvenida exclusivo. Contenía cajas especiales del libro de Officina 8 Plus del propietario. Curiosamente, el libro contiene documentos de archivo originales sobre la historia del departamento experimental de Vespa. Entonces, no solo comprar una motocicleta, sino que también tome un trozo de historia.

Para obtener información, Vespa Sprint officina se vende a precios que comienzan en Rp63.5 millones en la carretera en Yakarta. Mientras que GTV Officina 8 se vende por Rp179.5 millones en la carretera en Yakarta.