Vespa amarilla Ridwan Kamil, Aura Kasih y Lisa Mariana

Jacarta – El tema de la infidelidad ha vuelto a salir a la superficie y arrastra nombres Ridwan Kamil en espacios públicos en los últimos días. La discusión se desarrolló rápidamente, dando lugar a diversas especulaciones en las redes sociales.

En medio de ajetreadas narrativas personales, los internautas destacaron otros detalles que se consideraron interesantes. Se han retomado una serie de cargas antiguas y se han analizado desde diferentes puntos de vista.

De los fragmentos visuales que circulan, vistos por VIVA Otomotif el jueves 25 de diciembre de 2025, se desprenden similitudes entre Ridwan Kamil, Aura KasihY mariana lisa. Se sabe que los tres aparecieron en scooters automáticos Vespa amarillos.

Aunque parecen similares, la moto utilizada resulta ser de un modelo diferente. Esta diferencia también refleja el carácter de cada propietario.

Se sabe que Ridwan Kamil utiliza una Vespa S 125. Este modelo es conocido por su apariencia retro-deportiva que es más atrevida que otras Vespas clásicas.

La Vespa S 125 está equipada con un motor monocilíndrico de 124,5 cc con tecnología i-get. La potencia producida alcanza los 10,6 CV con un par máximo de 10,4 Nm.

La transmisión automática CVT hace que este scooter sea práctico para la movilidad diaria. El carácter del motor está diseñado para ser suave y eficiente para un uso urbano.

También se vio a Lisa Mariana usando una Vespa S 125 de color similar. La similitud de estos modelos significa que los dos a menudo se comparan en las discusiones de los internautas.

En términos de diseño, la Vespa S 125 se reconoce fácilmente por sus faros de forma cuadrada. Estos elementos dan una impresión moderna sin perder la identidad de Vespa.

Mientras tanto, se sabe que Aura Kasih conduce una Vespa GTS 150. Este modelo pertenece a una clase superior con mayores dimensiones y rendimiento.

La Vespa GTS 150 tiene un motor i-get de 155 cc y aproximadamente 14,5 CV. El rendimiento se siente más potente, especialmente para su uso en vías arteriales.

En términos de apariencia, la GTS 150 parece más musculosa con una carrocería de acero típica de una Vespa premium. Las llantas de aleación de 12 pulgadas y elementos de seguridad más completos son los principales diferenciadores.