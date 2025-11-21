Verve contrata a Amanda Lie como agente de talentos (EXCLUSIVO)

Brío ha contratado a Amanda Lie como agente en su equipo de talentos, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Lie se une a Verve procedente de M88, donde trabajó como gestora de talentos desde diciembre de 2024. Antes de eso, fue agente en CAA durante casi 13 años.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a Amanda Lie a Verve», dijo Sean Grumman, socio de Verve y jefe de talento de la agencia. «Amanda es conocida por defender y elevar carreras creativas y nos inspira su visión, pasión y trayectoria».

En su carrera, Lie ha representado a clientes como la estrella de “Shang Chi”, Simu Liu, así como a Sheryl Lee Ralph, Charles Melton, Melissa McCarthy, Lola Tung, Alexandra Shipp, Suki Waterhouse, Jaalen Best, Kelly Marie Tran, Karla Souza, Yuh-jung Youn, Justin H. Min, Teo Yoo y Gabrielle Union.

La contratación de Lie se produce como lo es Verve celebrando el quinto aniversario del lanzamiento de su equipo de talentos bajo la dirección de Grumman. Otros en el equipo incluyen a los agentes veteranos Josh Rahm y JR Ringer, Barrett Bischoff, con sede en Nueva York, y Lacey Hunsucker.

«Creo que tenemos un enfoque realmente personalizado sobre cómo tratamos a los clientes», dijo Grumman en una entrevista anterior con Variedad. «Creo que nos tomamos el tiempo para escucharlos. ¿Qué quieren hacer? Y luego tratamos de construir con ellos. Creo que tenemos un poco más de tiempo para escuchar y creo que los otros equipos están realmente involucrados y emocionados de hacerlo con nosotros. Y si necesitan algo, los ayudamos. Si necesitamos algo, ellos nos ayudan».