Versant, Volleyball de League One en el acuerdo de derechos de varios años

El voleibol femenino viene a la red de cable de EE. UU. Como parte de un acuerdo entre Voleibol de la Liga Unoy PendienteLa compañía de medios pronto será escindida de NBCUniversal que está buscando deportes para ayudar a apuntalar sus lazos con el público.

Estados Unidos comenzará a mostrar partidos de voleibol de la Liga Uno en horario estelar a partir de EE. UU. En enero de 2026.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos emitirá el partido de la semana de la semana los miércoles y cubrirá los playoffs de la liga y el partido de campeonato LOVB 2026.

«Nuestra asociación con LOVB es el último ejemplo del compromiso de Versant para destacar las principales ligas deportivas de las mujeres en nuestras redes y establece aún más Red de EE. UU. Como destino para la programación deportiva de primer nivel «, dijo Celia Kohl, vicepresidenta senior de estrategia y desarrollo de negocios de la compañía, en una declaración preparada. USA Network también tiene derechos para mostrar los juegos de la WNBA.

LOVB tiene equipos en Atlanta, Austin, Houston, Madison (Wis.), Nebraska y Salt Lake, y el 20% de sus jugadores tienen experiencia en los Juegos Olímpicos.

Versant y la Asociación de Golf de los Estados Unidos recientemente llegaron a un nuevo acuerdo de derechos Eso le dará a USA Network y Golf Channel la capacidad de presentar una cobertura en vivo de 11 campeonatos de USGA a través de 2032, incluidos US Open y US Women’s Open, con eventos en vivo y cobertura de estudio de los campeonatos en las redes.

El acuerdo de voleibol se produce cuando más medios de comunicación, y los consumidores que codician, están prestando nueva atención a los deportes femeninos. «El compromiso de Versant garantiza que el voleibol femenino tenga la plataforma que merece: cobertura de horario estelar consistente y nacional que refleja el calibre de nuestros atletas y la pasión de nuestros fanáticos», dijo Raquel Braun, director de medios de LOVB, en una declaración. «Al llevar a LOVB a millones de casas cada semana, no solo estamos ampliando el alcance del deporte, sino también inspirando a la próxima generación y fortaleciendo las comunidades que han alimentado el aumento del voleibol en todo el país».