Versant, el acuerdo de derechos de 11 años de la WNBA por separado de NBC’s

El WNBA ya estaba listo para lanzar 11 años de juego de temporada a través de las muchas propiedades de NBCUniversal… y luego NBCU dijo que planeaba girar sus redes de cable.

Como resultado, la nueva empresa de spinff, PendienteDicho el martes que había alcanzado su propio pacto de derechos de medios de 11 años que convertirá a su red de cable de EE. UU. La casa para los juegos de la WNBA, así como porciones de los playoffs y finales de la liga en ciertos años, todos comenzando con la temporada 2026. Algunos juegos de la WNBA se quedarán en NBCUPero el nuevo acuerdo significa que Estados Unidos presentará a su propio equipo de producción y, presumiblemente, sus propios deportistas deportivos. Comcast, el padre de NBCUniversal, se espera que finalice el giro de Versant en algún momento alrededor de finales de 2025.

El nuevo pacto esencialmente expande el paquete de juegos que se presentó en EE. UU. Según el nuevo acuerdo, EE. UU. Ofrecerá al menos 50 juegos de la WNBA cada año. La cobertura de USA Network dependería el miércoles por la noche. Cada transmisión también incluirá programación de estudio previa al juego y después del juego.

«La asociación con Versant y USA Network marca otro hito significativo para el crecimiento continuo de la WNBA», dijo la comisionada de la WNBA Cathy Engelbert, en un comunicado. «A medida que la demanda de baloncesto femenino continúa aumentando, las asociaciones como esta amplían la visibilidad y la accesibilidad de nuestro juego. Al establecer un destino de horario estelar semanal para los fanáticos, este acuerdo mostrará la emoción de la WNBA a más hogares que nunca antes y elevará aún más a los increíbles atletas en esta liga».

El acuerdo es inusual, ya que esencialmente deja la liga con dos socios de medios donde originalmente esperaba solo uno. Y, sin embargo, NBCU y Versant se han dejado lidiar con detalles inestables, como qué entidad pagará por talento o contenido que tradicionalmente ha aparecido en lo que pronto será una cartera de NBCU fracturada.

«Estamos increíblemente orgullosos de expandir nuestra asociación de varios años con la WNBA», dijo Matt HongPresidente de deportes de Versant, en un comunicado. «USA Network será un destino para los televidentes de la WNBA durante toda la temporada, ya que exhibimos el poder de las estrellas en la liga en nuestro marquee el miércoles por la noche.