Versant contrata a Erin Calhoun de Paramount, Steve Aroho para comunicaciones de MLB

PendienteLa nueva compañía Comcast ha salido de los activos de cable de NBCUniversal, ha terminado de reunir a su equipo de ejecutivos de comunicaciones: Erin Calhoun ha sido nombrado vicepresidente senior de entretenimiento y comunicaciones deportivas, con Steve Arocho uniéndose como vicepresidente de comunicaciones corporativas.

Calhoun tendrá su sede en Los Ángeles, donde supervisará la estrategia de comunicación y las actividades de prensa para los cableadores, incluidos USA Network, Oxygen, E!, Syfy, Golf Channel, Golfnow, Fandango, Rotten Tomatoes y Sports Engine. Se une a Versant después de su partida de septiembre de 2024 de Paramount, donde recientemente se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones, a cargo de las comunicaciones para la transmisión de Paramount, el tiempo de exhibición y la publicidad entre empresas. Anteriormente fue vicepresidenta ejecutiva de comunicaciones para Showtime y Paramount Television Studios. Su papel en Versant no será la primera vez que trabaje en NBCUniversal Properties, ya que fue Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas para Estados Unidos y Syfy de 2016 a 2017.

AROCHO dirigirá la responsabilidad social corporativa y las comunicaciones digitales en Versant después de trabajar anteriormente como Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas en Major League Baseball, donde dirigió los esfuerzos a través de la responsabilidad social, los asuntos comunitarios, el desarrollo del béisbol y el softbol, el compromiso juvenil y la divulgación multicultural. También ayudó a lanzar múltiples asociaciones de caridad para la liga.

La noticia llegó en un memorando al personal versant enviado por Keith Cocozza, director de comunicaciones.

Los miembros anunciados anteriormente del equipo de comunicaciones de Versant incluyen Lauren Skowronski, vicepresidenta senior de comunicaciones globales de CNBC, Richard Hudock, vicepresidenta senior de comunicaciones de MSNBC, Diana Rocco, vicepresidenta de comunicaciones internas para Versant y Hollie Tracz, Vicepresidenta de Relaciones de Medios de Relaciones de Medios de Versant.