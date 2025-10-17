‘Versa’ de Disney cuenta una historia de pérdida, dolor y esperanza a través de la danza

El corto animado del veterano animador de Walt Disney Malcon Pierce “viceversa» es una historia profundamente personal. El corto animado, que juega en Animación en el cine este fin de semana, sigue a una pareja joven que busca formar una familia y que experimenta una gama de emociones, desde el dolor y la pérdida hasta la alegría suprema, mientras se embarcan en una danza cósmica etérea, abstracta e imaginativa de la vida.

Durante la realización de “Moana”, Pierce y su esposa Keely perdieron a su hijo pequeño, Cooper. Al llorar su pérdida, Pierce se inspiró para contar su historia. El tema del baby shower de su hijo giró en torno a las estrellas, y su suegra le regaló a la pareja una estrella de cristal, que colocó en la ventana de la cocina.

«Cada mañana bajábamos las escaleras, todos estos pequeños arcoíris se extendían por toda la casa desde la pequeña estrella, y se convirtió en una forma de recordar a Cooper y mantenerlo cerca de nosotros», dice Pierce.

Con la narración visual como una forma de superar su pérdida y dolor, Pierce encontró fuerza en su obra de arte. Finalmente, le presentó la idea a la directora creativa de Disney Animation, Jennifer Lee, con una presentación de diapositivas de los conceptos. Mientras los dos discutían la idea mientras tomaban un café, Pierce recuerda que Lee lo apoyó pero le aconsejó que pensara en el punto de vista del personaje: «Ella dijo: ‘Deberías hablar con Paul Felix. Es uno de nuestros increíbles artistas y está interesado en la astrología'».

Con eso, Felix llevó las ideas de Pierce al siguiente nivel al presentar siete pinturas inspiradas en la presentación de diapositivas. «Aportó elementos visuales sorprendentes a ese ciclo inicial de desarrollo», dice Pierce.

“Versa” está ambientada con música y baile, incluido un baile sobre hielo que requirió coreógrafos para ayudar a unir la historia. El desafío era retratar un viaje de amor, pérdida, dolor y curación a través de coreografía y sin diálogo.

Mientras Pierce buscaba inspiración, pensó en bailar y patinar sobre hielo. Mientras aprendía sobre esta forma de arte, se dio cuenta de que era perfecta para su historia. «Eso nos permitió liberarnos de la idea de que estos personajes podían ser potencialmente muy cinéticos pero aun así tener emociones de una manera muy sensible. Mientras que cuando miraba la danza, descubrí que si se detenían, estaban pegados a la tierra».

Pierce recurrió a los patinadores sobre hielo y coreógrafos Katherine Hill y Ben Agosto, quienes aportaron sus habilidades y agregaron autenticidad a la animación. Exploraron cómo la coreografía y el baile sobre hielo combinados podrían mostrar el tira y afloja entre los dos padres.

«Hay una toma en la que el papá patina alrededor de la mamá y mete la cabeza para escuchar a su bebé en el vientre y recibe una patada. En los guiones gráficos, teníamos al papá acercándose y arrodillándose, pero Ben y Kat decían: ‘¿Qué pasaría si papá patina alrededor de mamá?’ Así que empezamos a descubrir estos matices realmente increíbles”, dice Pierce.

La narración a través del patinaje sobre hielo le enseñó a Pierce un proceso diferente de construcción narrativa y le permitió entrar en el mundo de otra persona para ayudar a contar la historia que quería.

El compositor Haim Mazar utilizó una orquesta de 69 músicos para crear una partitura que crece con los personajes. «Usó un sintetizador de los 90, pero también es grande y orquestal, con cuerdas y trompetas completas». Pierce dice que hicieron al menos tres pases antes de aterrizar en el ritmo emocional correcto. Finalmente todo se unió mientras animaban “Versa”, con la música atrayendo las emociones de los padres.

Más inspiración provino del codirector de “Frozen 2”, Chris Buck, quien sugirió el libro “Permission to Mourn”. Una línea del libro sobre cómo el dolor puede dividir a una persona resonó en Pierce. «Siempre quise que estos personajes se transformaran en una versión más nueva de sí mismos. Creo que muchas veces, cuando pensamos en personajes que tienen esta devastación en su vida, existe la idea de que te recuperas de ello, y cuando te curas, estás arreglado. Siento que lo que he aprendido es que el duelo, esos pasos, son una forma de tener una relación con el duelo y de poder mantener mucho más cerca a aquellos que has perdido».

Pierce admite que estaba haciendo lo contrario después del fallecimiento de Cooper, no mantenerlo cerca. Cuando finalmente pudo entrar a la habitación de Cooper después de mucho tiempo de evitarlo, Pierce dijo: «Entré y me abrí. Me vi obligado a enfrentarlo. Pero había una foto que tomamos después de eso donde Keely y yo estamos abrazados y sonreímos, y es esta hermosa foto en color».

Enfrentar ese momento le dio fuerza a Pierce y mostró cómo él y su esposa se estaban uniendo después de haber sido separados por su dolor, y luego sanándose porque habían crecido.

«De ahí surgió la idea de incorporar el arte japonés de Kintsugi, este hermoso arte en el que se rellenan las grietas de la cerámica con oro. Es simbólico». Y añade: «Eso fue algo en lo que realmente trabajamos duro: esta idea de ganarse una relación con el dolor y encontrar esperanza a través de las cosas difíciles».

Pierce también comparte que el nombre de Cooper aparece en los créditos de “Moana” como un bebé de producción, excepto que tiene una estrella al lado.

“Me gusta decir que esa estrella ha sido mi estrella polar durante todo esto, y hasta el día de hoy”.