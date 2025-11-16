Verizon recortará 15 mil empleados, ¡la ola de despidos masivos es aún más aterradora!

Jacarta – Ola de despidos (Despidos) en Estados Unidos vuelve a mostrar una tendencia preocupante. Después de que varias empresas digitales gigantes redujeran su tamaño a lo largo de 2025, ahora es su turno Verizon que anunció medidas drásticas, concretamente la eliminación de 15.000 puestos de trabajo.

Lea también: A la caza del talento digital



Esta situación demuestra que el sector de tecnología y telecomunicaciones se encuentra en un período de estrés.

Este fenómeno no está solo. En los últimos meses, grandes empresas como Amazon, Target, UPS y Microsoft han tomado medidas similares con un gran número de despidos.

Lea también: ¡5 herramientas de inteligencia artificial gratuitas de Google que rara vez se conocen pero que vale la pena probar!



La competencia es cada vez más dura y los inversores siguen ejerciendo presión sobre la eficiencia y la adopción. AI que es cada vez más agresivo, las empresas parecen competir para lograr una eficiencia extrema aunque tengan que sacrificar decenas de miles de trabajadores.

El diario de Wall Street informó que Verizon despedirá a 15.000 empleados, lo que equivale al 15 por ciento de su fuerza laboral total. Además, la compañía convertirá 200 puntos de venta en franquicias.

Lea también: Géminis Google hace una escena



Verizon anteriormente tenía 100.000 empleados en febrero de 2025 después de recortar 20.000 puestos en los últimos tres años. De hecho, los informes dicen que la empresa planea recortar más del 20 por ciento de los puestos directivos no sindicalizados.

Verizon enfrenta una gran presión por parte de competidores de Internet por cable como Comcast, que ahora se está expandiendo a servicios móviles al combinar planes de Internet para el hogar y para teléfonos celulares. Como resultado, Verizon perdió 7.000 clientes en sólo un trimestre.

El mes pasado, Daniel Schulman, ex director ejecutivo de PayPal y Virgin Mobile USA, fue nombrado nuevo director ejecutivo. En la llamada de rendimiento, dijo que Verizon estaba a punto de «punto de inflexión” y enfatizó que habrá muchos recortes de costos.

Aunque la empresa se encuentra en medio de una crisis y está llevando a cabo despidos masivos, se prevé que el director ejecutivo saliente, Hans Vestberg, reciba la mayor parte de su paquete de compensación por valor de 20 millones de dólares o el equivalente a 334 mil millones de IDR.

Despidos masivos Se expande a muchas grandes empresas estadounidenses



Ilustración de la economía de Estados Unidos.

Como sabemos, el 28 de octubre Amazon anunció que recortaba 14.000 puestos. En un mensaje a los empleados, un vicepresidente senior dijo que la IA permite a las empresas innovar más rápido que nunca.

Ese mismo día, Target anunció que recortaría 18.000 puestos de trabajo corporativos, o el 8 por ciento de los puestos globales. Luego, UPS despidió a 48.000 empleados para 2025, entre ellos 34.000 conductores y 14.000 directivos. Microsoft también recortó 9.000 puestos o el 4 por ciento de su fuerza laboral.