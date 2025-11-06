Verifique las ubicaciones de SIM móviles en Yakarta, Bekasi, Bogor, Bandung 7 de noviembre de 2025

Jacarta – Los titulares de SIM cuyo período de validez esté a punto de expirar pueden aprovechar los servicios de automóvil SIM circular que hoy vuelve a estar en funcionamiento. Con esta instalación, el proceso de extensión se puede llevar a cabo de manera más práctica porque la gente no necesita hacer cola en la oficina de Satpas.

Lea también: Lista de ubicaciones de SIM móviles en Yakarta y sus alrededores 5 de noviembre de 2025



Para el viernes 7 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya alertará a varios coches con SIM móvil en varias zonas de DKI Yakarta. Basado en datos de Korlantas Polri, citado VIVA AutomotrizLos residentes del este de Yakarta pueden ir al Grand Mall Cakung para ampliar su tarjeta SIM.

En el área occidental de Yakarta, los servicios están disponibles en Citraland Mall, mientras que las personas que viven en el norte de Yakarta pueden ir a LTC Glodok. Para el área central de Yakarta, el servicio se realiza en la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que para el sur de Yakarta se presta servicio a través de la unidad en el campus de Trilogi Kalibata.

Lea también: Ubicaciones de automóviles con SIM móvil hoy 4 de noviembre de 2025, de Yakarta a Bandung



Las operaciones de automóviles con SIM móvil en DKI Yakarta comienzan a las 08.00 WIB y cierran a las 14.00 WIB. Debido a que el cupo de cola es limitado, se recomienda a las personas llegar temprano para evitar quedarse sin espacios de servicio.

En las zonas de amortiguamiento también se encuentran disponibles servicios similares. En Bekasi, los automóviles Mobile SIM están ubicados en Mitra 10 Jatimakmur con horario de servicio de 08.00 a 10.00 WIB.

Lea también: Horario y ubicación de los automóviles con SIM móvil en Yakarta y sus alrededores, 3 de noviembre de 2025



Para los residentes de Bogor, los servicios están abiertos en Jambu Dua Mall de 09.00 a 12.00 WIB. Mientras tanto, en Bandung, dos automóviles Mobile SIM están en espera en Dago Plaza y BPR KS, con un horario de funcionamiento desde las 08:00 WIB hasta el final.

El servicio SIM Móvil solo acepta extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas, no nuevas. Los documentos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico.

En referencia al PP número 60 de 2016 sobre ingresos estatales no tributarios (PNBP), la tasa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.