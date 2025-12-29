Verifique la ubicación, la SIM móvil en Yakarta y sus alrededores funciona el 30 de diciembre de 2025

Jacarta – Un permiso de conducir o SIM es el principal requisito para todo conductor de vehículos de motor en Indonesia. Este documento es la prueba de que el conductor ha cumplido los requisitos legales y administrativos para circular legalmente en la carretera.

Teniendo en cuenta que el período de validez de una SIM es de sólo cinco años, los propietarios deben ampliarlo antes de que finalice el período activo. Para facilitar este proceso, la policía de Metro Jaya vuelve a operar servicios de automóviles SIM circular el martes 30 de diciembre de 2025, para que el público no necesite acudir a la oficina de Satpas.

Basado en la información citada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizLos servicios de SIM móvil están disponibles en varios puntos del área de DKI Yakarta. Los residentes del centro de Yakarta pueden aprovechar los servicios de la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta pueden ir al centro comercial Grand Cakung.

En el área occidental de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en dos ubicaciones, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus con un horario de servicio de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

No sólo prestan servicios a los residentes de la ciudad capital, sino que también hay servicios similares disponibles en las zonas de amortiguamiento. Para Bogor, los automóviles con SIM móvil operan en Lotte Grosir Sholeh Iskandar de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Los residentes de Bandung pueden ampliar su tarjeta SIM en Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza. Ambas ubicaciones atienden a los solicitantes desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar el servicio SIM móvil en Pizza Hut Komsen Jatiasih. El horario de atención en esta ubicación está abierto de 08:00 WIB a 10:00 WIB con un número limitado de colas.

Cabe señalar que los móviles SIM Keliling solo atienden extensiones SIM A y SIM C que aún están activas. Cuando el período de validez de la SIM haya expirado, el solicitante deberá realizar una nueva SIM en Satpas según el procedimiento aplicable.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen de salud realizado en un centro oficial. La integridad de estos documentos ayudará a que el proceso de extensión se ejecute más rápidamente.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se establece en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Con el servicio Mobile SIM, se espera que el público pueda extender su SIM de manera más práctica y eficiente sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.