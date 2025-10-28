Verifique la ubicación de la cámara ETLE Jakarta a través del teléfono celular

Jacarta – Los automovilistas en Yakarta y sus alrededores ahora pueden verificar la ubicación de las cámaras electrónicas de aplicación de la ley de tránsito (CARNE) directamente desde tu celular sin tener que salir de casa.

Lea también: Kakorlantas apunta a 5 mil cámaras ETLE instaladas para 2026



Esta función facilita la evitación de los billetes electrónicos, que Polda Metro Jaya seguirá ampliando a lo largo de 2025. Además de controlar los puntos vulnerables, también puede comprobar el estado de los billetes personales en tiempo real.

citado VIVA Automotriz desde la página de Daihatsu, martes 28 de octubre de 2025, la forma más práctica es a través de la aplicación Digital Korlantas Polri que se puede descargar de forma gratuita en Google Play Store o App Store. Después de la instalación, abra la aplicación y seleccione el menú ETLE. Ingrese el número de registro del vehículo, el número de motor y el número de bastidor para ver si se ha registrado alguna infracción.

Lea también: Se espera que la implementación de ETLE haga que las personas cumplan con el tráfico y no tengan miedo de recibir multas.



Esta aplicación también muestra un mapa interactivo que marca cientos de ubicaciones de cámaras ETLE activas en Yakarta, incluidas carreteras arteriales, rutas de Transjakarta y carreteras de peaje del centro de la ciudad. El mapa se actualiza periódicamente, para que los conductores puedan planificar una ruta segura antes de partir.

Otra alternativa es acceder al sitio oficial etle-pmj.id o etle.polri.go.id a través de un navegador móvil. El proceso es el mismo, simplemente ingrese los datos del vehículo para obtener un informe completo junto con fotografías de evidencia de infracciones, si las hubiera. Las notificaciones de multas se enviarán por correo postal a la dirección registrada, pero la verificación anticipada a través del teléfono móvil ayuda a evitar multas sorpresa.

Lea también: Kakorlantas revela que la emisión de billetes electrónicos en Java Oriental aumenta un 307 por ciento y espera que haya 1.000 cámaras ETLE el próximo año



El sistema ETLE detecta diez tipos de infracciones con base en la Ley Número 22 de 2009 sobre Tráfico y Transporte por Carretera y el Reglamento Gubernamental Número 80 de 2012.

Estos incluyen violar las señales y marcas viales, pasarse los semáforos en rojo, no usar el casco SNI, olvidar el cinturón de seguridad, ir contra la corriente, usar el teléfono celular mientras se conduce, instalar matrículas falsas, exceder el límite de velocidad, viajar con más de dos personas y no encender las luces diurnas de las motocicletas. Las cámaras automáticas graban y envían datos al centro de mando sin piedad.

Excepcionalmente, las cámaras ETLE funcionan las 24 horas seguidas, día y noche sin interrupción. No hay ningún momento seguro para entrar ilegalmente porque el sensor de infrarrojos permanece activo incluso en la oscuridad. Por tanto, la disciplina es la clave principal.