Yakarta, Viva – Mercado activos criptográficos Global muestra una tendencia positiva durante 2025 a pesar de ser eclipsada por la incertidumbre económica.

Leer también: ¡Los dólares estadounidenses, yen y todos se extinguirán! La moneda de reemplazo ha aparecido



Registros de datos de View Trading, hasta el 22 de agosto de 2025, el precio Bitcoin (BTC) saltó 21.18 por ciento y Ethereum (ETH) creció 28.78 por ciento.

Bitcoin incluso penetró el récord más alto de la historia este año, mientras que la capitalización total del mercado de criptografía aumentó un 18,91 por ciento. Los datos de entrada institucionales también muestran una tendencia similar.

Leer también: El verdadero significado de & lsquo; El efectivo es King & Rsquo; En la era de los activos criptográficos



Desde el lanzamiento del Fondo de Intercambio (ETF) de Bitcoin Traded Fund (ETF) en 2024, que luego fue seguido por ETF Ethereum y ETF Solana en 2025, el interés de los inversores institucionales estaba cada vez más abierto.

Basado en los registros de Faride Investors, los fondos institucionales totales que invierten en Bitcoin a través de ETF alcanzaron los US $ 53.8 mil millones, seguido de Ethereum de US $ 12.1 mil millones y Solana US $ 159.4 millones.

Leer también: Alto estándar para la industria de los activos criptográficos del país



Este impulso hace que 2025 sea un período interesante para que los comerciantes e inversores aprovechen las oportunidades de mercado, incluso en Indonesia.

Sin embargo, la selección de aplicaciones criptográficas seguras y reguladas sigue siendo un factor importante para que los inversores puedan realizar transacciones de manera eficiente. Aquí hay 5 solicitudes de cifrado oficiales que se utilizan ampliamente en Indonesia, viernes 29 de agosto de 2025:

Espacio

Pluang se confirmó cada vez más como una de las principales aplicaciones criptográficas en Indonesia. Con un amplio ecosistema de inversión y el número de usuarios de más de 12 millones, esta plataforma está presente como una solución de inversión digital segura y con licencia, y es monitoreado directamente por BappeBti y OJK.

A través de una aplicación, los usuarios pueden acceder a más de 1,000 productos de inversión, a partir de activos criptográficos, acciones estadounidenses y ETF, oro, fondos mutuos, futuros criptográficos y opciones de acciones estadounidenses, con costos competitivos.

Pluang ofrece una variedad de excelentes características, que van desde la compra y la venta de más de 360 ​​activos criptográficos populares como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), PEPE y otros altcoin con capital que comienzan en RP10,000 utilizando un par de IDR o USDT, las instalaciones de los futuros cripto de las instalaciones durante más de 130 envolturas con la leve en 25 veces que obtienen un potencial de pareja más.

Esta aplicación también proporciona características PRO, como orden avanzado, tomar ganancias y detener la pérdida, así como el acceso gratuito a la negociación web basada en el comercio para un análisis técnico más preciso.

Además, los usuarios pueden enviar y recibir activos criptográficos en cualquier momento con tarifas de transferencia a partir de Rp6,300 a través de Binance Smart Chain (BSC) o incluso gratuitos para recibir activos, así como obtener educación de inversión a través de Pluang Academy que presenta videos y artículos concisos y relevantes.

En términos de seguridad y cumplimiento, PLUANG opera a través de PT Bumi Santosa Cemerlang como comerciante de activos financieros digitales (PAKD) que tiene licencia por OJK para activos criptográficos.

Todas las transacciones se registran en CFX y KKI, mientras que los productos de futuros criptográficos son facilitados por PT PG Berjarik -BappeBebti. Pluang se asoció con bloques de fuego para garantizar la seguridad de la transferencia y el almacenamiento de activos digitales.

Triv es una de las plataformas de criptomonedas en Indonesia que ofrece lugares, estancamientos y productos de futuros.

TRIV proporciona más de 700 activos de criptografía que proporcionan un amplio acceso a varias opciones de monedas, equipadas con características tales como montaña electrónica, baja propagación, liquidación en tiempo real en Rupiah y protección de activos a través del seguro.

Además, esta plataforma también admite varios tipos de pedidos, como el mercado, el límite y la parada posterior, acompañada de una variedad de herramientas de gestión de riesgos para apoyar las estrategias de transacción de usuarios.

Esta plataforma es muy adecuada para inversores y comerciantes que desean acceder a los activos digitales completos, así como a la seguridad y la facilidad de las transacciones en Rupiah.

Tokocrypto es un intercambio de aplicaciones y plataformas de activos criptográficos en Indonesia que permite a los usuarios intercambiar Bitcoin, Ethereum, a otras operaciones de altcoin con interfaces fáciles y seguras.

Tokocrypto permite a los usuarios acceder a hasta 406 monedas con 652 pares de negociación, admitir activos Defi y tokens MEME, emparejando a Fiat con Rupiah y proporcionar recompensas de apuestas.

Aunque no proporciona características de futuros de cripto, esta plataforma aún ofrece soporte para NFT, IDR y TKO Utility Token. Además, Tokocrypto viene en las versiones móviles y web equipadas con datos avanzados de gráficos, analíticos y en tiempo real para admitir una experiencia comercial más completa.

Esta plataforma es adecuada para inversores que buscan aplicaciones de criptografía que sean fáciles de usar, completen características y que estén integradas en los ecosistemas digitales que continúan desarrollándose en Indonesia.

La puerta es una aplicación de cifrado de Indonesia que facilita que los usuarios compraran, vender e invertir en activos digitales a través de aplicaciones móviles y puertas web profesionales.

La puerta ofrece más de 300 activos criptográficos con características principales, como lugares de comercio, swaps y tokens de utilidad PTU, así como equipados con servicios de puerta pro -futas que permiten el comercio obtener futuros con apalancamiento hasta 25 veces, proporcionando así más flexibilidad para los usuarios en la gestión de sus estrategias de inversión.

Para los usuarios que buscan plataformas integrales, la puerta ofrece una amplia cobertura de activos, ejecución de dispositivos cruzados (APP y Web) y dispositivos de gestión de riesgos.

Miraculosamente Alpha es una de las aplicaciones de inversión de activos y criptomonedas estadounidenses en Indonesia.

Miraculosamente Alpha proporciona más de 400 opciones de activos criptográficos con características superiores, como compra/venta automática y operación de futuros con apalancamiento de hasta 25 veces, equipadas con varias herramientas de pedidos, incluidas las herramientas de burbuja automática/venta, la pérdida de parada y la toma de fines de lucro que facilita que los inversores establezcan estrategias y optimicen las transacciones.

Esta plataforma es adecuada para inversores que requieren alta flexibilidad y características de comercio automáticas en un ecosistema.

Aunque todas las aplicaciones son licenciadas y supervisadas por los reguladores, los inversores aún necesitan comprender el alto riesgo de la volatilidad del mercado criptográfico. La selección de aplicaciones debe considerar los costos de transacción, la seguridad de fondos y los respectivos perfiles de riesgo.

El rápido crecimiento de la industria criptográfica a lo largo de 2025 muestra el gran potencial de los activos digitales como instrumentos de inversión.

PLUANG se destaca como una de las principales plataformas de inversión gracias a un ecosistema de productos completo, costos competitivos y un fuerte apoyo regulatorio. El compromiso de Pluang con la educación financiera y la provisión de características educativas también fortalecen su posición en el mercado, así como refleja la dirección del desarrollo de la industria de la inversión digital en el país.

Sin embargo, la educación financiera y la precaución siguen siendo la clave para que los inversores puedan aprovechar las oportunidades sin ignorar los riesgos (Ant)