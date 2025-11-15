Ver las ventajas de E-BPKB desde los aspectos de seguridad hasta los de eficiencia

Jacarta – Director de Registro e Identificación (Dirregidente) Cuerpo de Tráfico policia nacionalEl general de brigada Wibowo enfatizó que los resultados de la evaluación de la implementación de e-BPKB muestran un alto apoyo y expectativas del público, y que su partido está comprometido a continuar mejorando y perfeccionando los servicios digitales de acuerdo con las expectativas del público.

Este compromiso es la base de Ditregident para fortalecer la transformación de los servicios administrativos vehículo motorizado para hacerlo más seguro, rápido y fácil de acceder.

«El público ha respondido positivamente a la innovación e-BPKB, que se considera un gran avance en la modernización de la administración de vehículos», dijo Wibowo en una declaración escrita en Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Desde el punto de vista de la seguridad, los documentos ahora están equipados con chips digitales y cifrado de alto nivel, por lo que son más difíciles de falsificar. Los datos de los vehículos se almacenan de forma segura en una base de datos nacional, lo que garantiza una mayor legalidad de propiedad.

En términos de eficiencia, e-BPKB también trae cambios significativos. Ahora se espera que el proceso de transferencia de vehículos entre regiones, que antes llevaba días, se complete en cuestión de horas gracias a un sistema digital integrado.

«Reemplazar BPKB perdido o dañado también es más rápido, incluida la verificación de los datos del vehículo, que ahora se puede hacer electrónicamente sin largos procedimientos manuales», dijo.

La facilidad de verificación es un valor añadido para los propietarios de vehículos. A través de la aplicación e-BPKB Mobile, los propietarios pueden validar los datos digitalmente utilizando un teléfono inteligente con función NFC. Acceso más rápido a la información del vehículo, tanto para propietarios como para oficiales, al tiempo que facilita el seguimiento del historial del vehículo en una base de datos integrada.

El jefe de la Subdirección BPKB del Cuerpo Regional de Tráfico de la Policía, Kombes Sumardji, expresó su agradecimiento por la respuesta pública muy positiva a la implementación de e-BPKB.

«Estamos muy agradecidos por la confianza del público. Este apoyo es una motivación para que sigamos mejorando y garantizando que los servicios sean más precisos, seguros y eficientes. Las expectativas del público son el mayor estímulo para que sigamos mejorando la calidad», dijo.

La transformación digital a través de e-BPKB es una prueba del compromiso de la Dirección del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional de implementar servicios públicos modernos y confiables, así como de acelerar el proceso de registro e identificación de vehículos motorizados en toda Indonesia.