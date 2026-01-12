Ver la serie National Geographic en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Will Smith va valientemente donde pocos actores han llegado antes con el estreno de su nueva geografía nacional serie documental original, “Pole to Pole With Will Smith”.

La serie de siete capítulos sigue al actor mientras recorre los siete continentes en 100 días, destacando destinos dignos de una postal, mientras asume desafíos físicos en algunas de las condiciones más duras del planeta. En el camino, Smith mostrará nuevos descubrimientos científicos y arrojará luz sobre las comunidades marginadas de todo el mundo. Inspirado para “explorar las grandes preguntas de la vida”, el programa también presenta entrevistas con líderes de la comunidad local, científicos y otros exploradores.

Cómo ver “Pole to Pole con Will Smith”

Según un comunicado de prensa, la serie documental «combina ciencia de vanguardia, narración ambiental y exploración audaz», mientras Smith «se lanza a desafíos increíbles durante 100 días», que incluyen «esquiar hasta el Polo Sur, atrapar una anaconda gigante, ordeñar una tarántula venenosa, escalar montañas y bucear bajo el hielo del Polo Norte».

La serie sigue al actor mientras ayuda a realizar “primeros descubrimientos científicos en el mundo y forja profundas conexiones humanas, desde la comunidad Waorani del Amazonas hasta el pueblo San del Kalahari, cuyo conocimiento y resiliencia ofrecen poderosas lecciones sobre nuestro futuro en el planeta”.

«Este viaje no se parece a nada que haya hecho antes», dice Smith, y agrega que «a veces temí no llegar a casa. Es una exploración no sólo de los bordes del planeta, sino de algunas de las personas más extraordinarias que viven allí. Desde el hielo más frío hasta las selvas más profundas, la belleza de nuestro mundo inspiró cada uno de mis pasos con asombro y esperanza».

La serie de National Geographic fue anunciado por primera vez en febrero de 2022aunque probablemente fue retrasado después de la «bofetada oscar» un mes después. El programa marca el tercer proyecto de Smith con National Geographic, después de «Welcome to Earth» y «One Strange Rock».

“Pole to Pole With Will Smith” se estrena con episodios consecutivos el 13 de enero con dos nuevos episodios que se transmiten cada martes por la noche y un episodio final el 3 de febrero. Puedes ver el programa en vivo en línea a través de Honda. Los episodios se transmiten a pedido en Disney+ y Hulu al día siguiente.