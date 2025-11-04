Ver la seguridad del funeral de Paku Buwono XIII en Imogiri

Yogyakarta, VIVA – La policía de la Región Especial de Yogyakarta prepara planes de seguridad entierro Raja Palacio Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII en el Complejo de la Tumba de los Reyes Mataram, Imogiri, Bantul, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional del BRICOLAJE, Comisario Pol. Ihsan en Yogyakarta dijo el martes que se había preparado seguridad en la ruta de la procesión fúnebre desde Surakarta, Java Central, hasta Imogiri y en el área de entierro.

«La seguridad involucra personal conjunto de la Policía Regional DIY, la Policía de Sleman y la Policía de Bantul», dijo.

Según Ihsan, su partido también continúa coordinando con la policía de Java Central y la policía de Surakarta la salida prevista del cuerpo de Surakarta y la ruta que se tomará.

«Estimamos que los cuerpos entrarán en el área de bricolaje alrededor de las 09.30 am», dijo Ihsan.

Dijo que el grupo cruzaría Jalan Solo, South Ring Road, Gondowulung, Karangturi, Jalan Imogiri Timur, hasta el Complejo de Tumbas de los Reyes Mataram en Imogiri, Bantul.

Según él, la hora de llegada puede adaptarse a las condiciones de viaje desde Surakarta.

Ihsan hizo un llamamiento al público que acompañará al cuerpo a Imogiri para que mantengan el orden y obedezcan las instrucciones de los oficiales.

«Manténganse en orden, obedezcan las normas aplicables y presten atención a las instrucciones de nuestros oficiales en el terreno», dijo. (Hormiga)