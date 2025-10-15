Ver la modernización del SPKT realizada por la policía de Batu

Batú, EN VIVO – Policía Batu Resort (Polres) inició la innovación Sentra Servicio Policía Integrada (SPKT) Prototipo como paso para modernizar la implementación del sistema de atención a la comunidad.

Lea también: Prabowo firma la Ley 16/2025, el Ministerio de empresas estatales cambia oficialmente a BP BUMN



Cabeza Comisaría de policía de Batu AKBP Andi Yudha Pranata en la ciudad de Batu, Java Oriental, dijo el miércoles que el prototipo SPKT se maximizó plenamente como punta de lanza de la transformación operativa de los servicios policiales integrados.

«Este prototipo SPKT es una manifestación concreta de nuestro compromiso de presentar una institución policial moderna, profesional y de servicio», dijo Andi.

Lea también: Mina de oro en Venezuela colapsa debido a inundaciones repentinas; 14 mineros mueren



La formación del Prototipo SPKT es una traducción de la visión de la Policía de Servicio (SIYAN) y la misión de Listo para Servir con Integridad Leal y Energética (SMILE).

Este prototipo SPKT también fue diseñado como un modelo ideal para un escaparate de servicio público que aún prioriza los principios de servicio humanista y confiable.

Lea también: ESTUDIANTES DE SMAN 1 Cimarga Lebak comienzan a ir a la escuela después de una huelga de estudios porque el director abofeteó a un estudiante por fumar



Andi asegura que cada servicio abierto a través del Prototipo SPKT priorice principios transparentes y profesionales.

El público puede enviar directamente críticas, quejas y sugerencias sobre el desempeño del servicio a través de los servicios digitales abiertos por la policía de Batu.

Al utilizar un sistema digital, todo lo enviado por el público puede tener seguimiento inmediato como material de evaluación para seguir mejorando los servicios.

«En línea con el espíritu de transformación hacia la Policía de Precisión», dijo.

Varios servicios que el público puede solicitar a través del Prototipo SPKT, a saber, la presentación de denuncias o denuncias, así como la emisión de atestados policiales y la recepción de cartas de recibo de denuncias policiales (STTLP).

A continuación, se emiten certificados de informe de pérdidas (SKTLK), como KTP, diploma, libro de matrimonio, pasaporte, STNK, BPKB, cheques de giro, certificados de propiedad y determinación de herencia, así como información del servicio policial.

Mientras tanto, el jefe de la Policía Regional de Java Oriental (Polda) SPKT, AKBP Ninayani DF Prathivi, dijo que la innovación del prototipo SPKT de la Policía de Batu fue un nuevo avance en la prestación de servicios policiales rápidos y transparentes.

«Para obtener información, esta innovación es la primera en Indonesia que tiene un prototipo SPKT, para el cual la Policía Regional de Java Oriental a menudo sirve como modelo para otras policías regionales», dijo Ninayani.

Pidió a todas las filas de la policía en la ciudad de Batu que maximizaran realmente estos servicios como un medio para mantener la confianza pública en la institución de la Policía Nacional.