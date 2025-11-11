Ver innovación y tecnología que pueden convertir el aire en agua potable

Jacarta – Aire El aire húmedo en el área de clasificación de la base aérea Halim Perdanakusuma, en Yakarta, esa tarde calmó la sed. En medio de hileras de tiendas de campaña y de furgonetas camper, se encontraba un dispositivo de alta tecnología que llamó la atención de los Saka Dirgantara Scouts. La máquina se llama Generador de Agua Atmosférica o AWG, innovación que es capaz de convertir el vapor del aire en aire vale la pena beber.

Los participantes del Air Scout Camp, que se celebró a mediados de octubre de 2025, disfrutaron de una experiencia combinada poco común. tecnologíala naturaleza y el espíritu scout.

PT. Jambar Nabolon Marsada (JNM) junto con la comunidad indonesia de Campervan fueron los principales impulsores de esta educación. Presentaron cómo trabaja AWG directamente frente a cientos de miembros de Saka Dirgantara.

Esta herramienta absorbe vapor de agua del aire, lo procesa mediante filtración y esterilización, hasta convertirlo en agua clara lista para el consumo. Esta actividad no es sólo una demostración, sino un paso real para introducir la innovación verde a la generación más joven.

Los exploradores parecieron asombrados al ver gotas de agua que aparecían de la nada. Algunos incluso intentaron probarlo y quedaron sorprendidos por su frescura. «A partir del punto de rocío se puede producir agua potable, ¡ésta es la solución del futuro!» dijo Sultan (17), uno de los entusiastas participantes.

Este momento fue una prueba de que la curiosidad y el espíritu de exploración de los jóvenes pueden crear conciencia sobre la importancia de la tecnología sostenible.

La presencia de AWG en este campamento trajo un fuerte mensaje sobre cambiar la forma en que vemos los recursos hídricos. En medio de la amenaza de una crisis de agua potable y el cambio climático, innovaciones como esta traen nueva esperanza.

«El aire también puede ser una fuente de agua sin destruir el suelo», afirmó Leo Febian, Business Development PT. Jambar Nabolon Marsada. Este sencillo mensaje resonó en el vasto campo que fue testigo de la colaboración entre ciencia y atención.

Entre actividades se siguió respirando un ambiente de entusiasmo. Los exploradores discutieron el potencial de esta tecnología para áreas donde el agua es escasa. Aprenden que proteger la tierra no es sólo a través de palabras, sino también de acciones y conocimientos. El valor de la independencia y el amor por el medio ambiente surge de cada simple conversación y experimento.