Ver el rojo va más allá de Ferrari

fremantleEl nuevo documental “Luca: Ver rojo» asume lo anterior ferrari presidente Luca di Montezemolo. Pero no lo es justo sobre Ferrari.

«Esa era una de las condiciones. Primero, no se tratará sólo de Ferrari. Segundo, no será ficción. No quieres ver a un actor interpretando a Kimi Räikkönen, quieres ver a Kimi Räikkönen. Tercero, no se tratará de mi vida privada», dice di Montezemolo. Variedad en cannes.

«Si te apasionan las carreras y los coches, los verás. Verás a Enzo Ferrari, Michael Schumacher, el accidente de Niki Lauda y su rostro marcado por el fuego. Pero esta película también trata sobre Italia».

Además de otras empresas de di Montezemolo, desde el lanzamiento del equipo de regatas Azzurra: “¡La gente le puso ese nombre a sus hijas!” – cofundar la empresa de transporte ferroviario Italo y encabezar el concierto final de Los Tres Tenores.

«Fue difícil convencer a Pavarotti. Él dijo: ‘¿Por qué tengo que compartir [the stage] con estos dos chicos? Puedo hacerlo yo mismo’”, ríe al recordar el acontecimiento que unió a Pavarotti con Plácido Domingo y José Carreras.

“Esta película me ha dado la posibilidad de reflexionar sobre todas las cosas que he hecho”.

Junto con Chris Harris de “Top Gear”, en el documental, di Montezemolo mira hacia atrás en un largo camino que comenzó en la década de 1970 cuando Enzo Ferrari lo contrató como asistente.

«Solo tenía 25 años, pero siempre me gustó correr riesgos y poner mi cara al frente. Gané 19 títulos de campeonato de Fórmula Uno, pero sé cuánto trabajo hay detrás de estas victorias. Hay que elegir a las personas adecuadas y tener objetivos claros, pero he tenido la suerte de tener arte en mi vida, en mi familia y en mis amigos. Aparte de quizás tu salud, estas son las prioridades absolutas».

Si bien la película –presentada a los compradores en mipcom – ofrece “una buena combinación de material de archivo y nuevo”, algo del glamour permanece intacto.

«Ferrari es un mito», afirma di Montezemolo.

“Incluso Räikkönen, cuando empezó a correr para Sauber y McLaren, me dijo que Ferrari siempre había sido su sueño. [he won the 2007 Formula One World Championship while driving for it]. Hay una hermosa foto de un Ferrari rojo en la película, en la plaza de Bolonia llamada Piazza delle Sette Chiese. Estamos mostrando una Italia diferente a ese estereotipo. [combo] de Florencia, Venecia y Roma”.

Director manish pandeytambién detrás de la galardonada «Senna», señala: «Para mí, esta película trata sobre dos cosas. El trasfondo es Italia, por supuesto, pero trata sobre la lealtad y la familia. Ese es el tema común en cada fotograma. Hay una frase clave justo al final: ‘Aparte de mi familia, Ferrari es lo más importante en mi vida'».

«Para contar esta historia, es necesario entender a Luca y entender a Italia. Por eso lo juntamos con Chris, quien ve a Luca como una figura paterna», dice, calificando el tercer acto de la película como «esencial».

“Lo ves siempre diciendo ‘sí’ a los Agnellis [behind Fiat]y luego le dan el trabajo imposible. Y ahí es de repente cuando Chris aparece en la película. Hay un punto de inflexión. Pasa dos tercios de la historia escuchando. Pero en el último acto, él es absolutamente parte del drama. Y es difícil: es un asesinato corporativo que ocurre justo frente a ti”.

La película ya se proyectó en Roma y Londres.

«Obviamente, esta no es una película ficticia de Fórmula Uno con Brad Pitt. Pero [theatrical partner] Everyman Cinemas lo vio y le encantó. La proyectaron en 30 salas y en 18 de estas proyecciones se agotaron las entradas”, afirma Pandey. En Roma, se proyectó ante un público selecto en el Auditorio Parco della Musica.

«Me alegré mucho de que 900 personas vinieran allí por mí y no por algún actor o actriz. No me lo esperaba», añade di Montezemolo. «En Roma, cuando la gente ve una película, normalmente hablan entre ellos o comentan. Ahora todo estaba en silencio».