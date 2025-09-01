Ver el palacio de Eko Patrio antes de ser destruido, admitió que la persona rica tenía una Cámara de Rp150 mil millones

Yakarta, Viva – Eko PatrioEl comediante que ahora también está activo como político y hombre de negocios, tiene una residencia súper de lujo cuyo valor se estima en RP150 mil millones. Esta magnífica casa a menudo roba la atención de las figuras públicas que vienen a visitar, desde Andre Taulany hasta Ayu Ting.

«¿Es esta su casa, el hotel del Sr. Eko? ¿Puedes bajar (ascensor)?» Ayu dijo asombrado, citado de YouTube Qiss You TV.

«Sí, puede caer, Yu es realmente. Desde el principio dije: Correcto, sus pensamientos eran los mismos que Ayu, si la casa de la persona rica u hotel, cuando usamos las escaleras, no era posible», respondió Eko.

La casa que se encuentra en un área de 900 metros cuadrados requiere un tiempo de construcción de aproximadamente dos años. Desde la fachada hasta el interior, el matiz realmente irradia una impresión moderna y elegante. Los amigos de Eko incluso lo llaman similar al «Palacio Bogor moderno».

Aquí hay una serie de lujo en lujo Eko Patrio

1. Toque dramático de mármol y ónice

Una vez dentro, el piso de la casa inmediatamente dio la bienvenida con caros de mármol. Una de las paredes incluso está cubierta de piedras de ónix a las que se les da iluminación para que emita una impresión dramática por la noche. Curiosamente, casi todo este diseño para el hogar fue diseñado por Eko y su esposa sin involucrar a los diseñadores profesionales de interiores.

2. Filosofía de elefante en cada esquina

Eko afirmó estar inspirado en elefantes. Desde adornos en la puerta, motivos de mármol, hasta accesorios para el hogar, todos ellos elefantes matizados. Según él, los elefantes son animales grandes pero amor, símbolos de la naturaleza que quiere aplicar en la vida: proteger a pesar de que está en la cima del éxito.

3. Musala en la parte delantera de la casa

No todos colocan la mushola en la posición principal. Sin embargo, para EKO, el espacio de adoración debe ser glorificado. Por lo tanto, puso a una familia Musala en el frente con un elegante interior y diseño.

4. Mesa de comedor 6 metros

En el comedor, se encuentra una mesa súper larga con un tamaño de aproximadamente 6 metros. Su capacidad puede acomodar a docenas de personas a la vez, adecuada para una gran tarifa familiar.

5. Elevador transparente y práctico

Reflexionando sobre una mala experiencia con un ascensor de apartamentos, Eko instaló un ascensor transparente en su casa. Su función está equipada con un sistema de energía segura para mantenerlo seguro cuando se apaga la electricidad. No solo eso, también hay un mini ascensor especial para entregar alimentos desde la cocina a la azotea.

6. Hobby de niños y familiares

Esta casa está equipada con un estudio de música para relajarse y practicar el canto. También hay una colección especial de Room de LEGO que numera cientos de sets. El plan, la habitación se organizará como una galería de la ciudad en miniatura al planeta.

7. Rooftop con piscina de vidrio

La parte más icónica es la azotea del cuarto piso. Además de las piscinas con paredes de vidrio transparentes, esta área también es espaciosa para el ejercicio ligero. Eko a menudo usa tejidos para relajarse con la familia, pedir comida a través de un ascensor especial y disfrutar de la vista al atardecer.