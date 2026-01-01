Ver el final de ‘Stranger Things’ en un cine: mayores reacciones de los fanáticos

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del final de la serie de “Cosas más extrañas”, ahora transmitiendo en Netflix.

Después de cinco temporadas y casi una década de anticipación, llegó el final de “Stranger Things”. A diferencia de los 41 episodios que lo precedieron, el final no fue exclusivo de la pantalla chica, ya que Netflix decidió eventosizar la despedida del fenómeno de la cultura pop con un estreno limitado en cines el 31 de diciembre y el 1 de enero en 500 salas.

Las primeras proyecciones tuvieron lugar a las 5 p.m. PT, coincidiendo con el momento en que el episodio apareció en el transmisor. Si bien no hubo un estreno formal en la alfombra roja, la proyección más sensacional pudo haber sido en el Teatro Egipcio de Netflix en el corazón de Hollywood. El público vistiendo camisetas del Hellfire Club, camisas del WSQK, cortes de tazón y otras prendas del espectáculo de los años 80 llenaron el teatro histórico, ansiosos por experimentar su programa favorito en la pantalla grande por primera vez.

El público era un mar de nerds. Teniendo en cuenta que “Stranger Things” comenzó en 2016, es muy posible que los fanáticos más jóvenes entre la multitud no hayan nacido cuando el programa debutó por primera vez. Del mismo modo, los adolescentes del teatro probablemente estaban en el jardín de infancia cuando salió la primera temporada. Personalmente, estaba en la universidad en 2016 y he visto el programa durante la mayor parte de mis veintes. Ver el final en los cines, rodeado de fans el día de su estreno, fue como ver “Avengers: Endgame” o “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2” en el cine en sus respectivos fines de semana de estreno. Fue la conclusión de un viaje de una década de fandom, y generó momentos que simplemente no se podían replicar en una fiesta de observación.

Los fanáticos asisten a “Stranger Things 5: The Finale Fan Screenings” en el Teatro Egipcio de Hollywood en la víspera de Año Nuevo. (Foto de Rodin Eckenroth/Getty Images para Netflix) Imágenes falsas para Netflix

Desde animar el logo de Netflix en la parte superior del episodio hasta cantar junto a David Bowie en los créditos finales, estos son los 11 momentos del final de “Stranger Things” que recibieron las mayores reacciones en el cine.