Ver el final de ‘Stranger Things’ en un cine: mayores reacciones de los fanáticos

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del final de la serie de “Cosas más extrañas”, ahora transmitiendo en Netflix.
Después de cinco temporadas y casi una década de anticipación, llegó el final de “Stranger Things”. A diferencia de los 41 episodios que lo precedieron, el final no fue exclusivo de la pantalla chica, ya que Netflix decidió eventosizar la despedida del fenómeno de la cultura pop con un estreno limitado en cines el 31 de diciembre y el 1 de enero en 500 salas.
Las primeras proyecciones tuvieron lugar a las 5 p.m. PT, coincidiendo con el momento en que el episodio apareció en el transmisor. Si bien no hubo un estreno formal en la alfombra roja, la proyección más sensacional pudo haber sido en el Teatro Egipcio de Netflix en el corazón de Hollywood. El público vistiendo camisetas del Hellfire Club, camisas del WSQK, cortes de tazón y otras prendas del espectáculo de los años 80 llenaron el teatro histórico, ansiosos por experimentar su programa favorito en la pantalla grande por primera vez.
El público era un mar de nerds. Teniendo en cuenta que “Stranger Things” comenzó en 2016, es muy posible que los fanáticos más jóvenes entre la multitud no hayan nacido cuando el programa debutó por primera vez. Del mismo modo, los adolescentes del teatro probablemente estaban en el jardín de infancia cuando salió la primera temporada. Personalmente, estaba en la universidad en 2016 y he visto el programa durante la mayor parte de mis veintes. Ver el final en los cines, rodeado de fans el día de su estreno, fue como ver “Avengers: Endgame” o “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2” en el cine en sus respectivos fines de semana de estreno. Fue la conclusión de un viaje de una década de fandom, y generó momentos que simplemente no se podían replicar en una fiesta de observación.
Desde animar el logo de Netflix en la parte superior del episodio hasta cantar junto a David Bowie en los créditos finales, estos son los 11 momentos del final de “Stranger Things” que recibieron las mayores reacciones en el cine.
11. Hopper regresa por Kali
Hopper (David Harbour) y Kali (Linnea Berthelsen) han estado en desacuerdo durante toda la temporada 5, discutiendo sobre sus respectivos enfoques sobre cómo Eleven (Millie Bobby Brown) debería usar sus poderes. Cuando Kali y Eleven quedan paralizados durante una tensa persecución por parte del ejército, Hopper al principio simplemente rescata a Eleven, pero cuando regresa por Kali, afirma su heroísmo, mereciendo un fuerte aplauso de la audiencia.
10. Once aprieta el gatillo del teniente Akers
Poco después de que Hopper rescata a Kali, ambos son capturados y tomados como rehenes por el antagonista de la temporada, el teniente Robert Akers (Alex Breaux). Akers ha demostrado ser una fuerza desagradable a lo largo de la temporada, por lo que cuando Eleven los libera obligando a Akers a apuntarse a sí mismo con su arma, recibió una respuesta catártica. También se debe el crédito a Murray (Brett Gelman) por interrumpir la situación al hacer volar el helicóptero afuera, lo que se suma a la secuencia culminante.
9. Hopper le propone matrimonio a Joyce
Debido a que el final de “Stranger Things” concluye las historias de su enorme elenco, sufre un poco del síndrome del “Retorno del Rey” (es decir, parece tener varias escenas finales de despedida en secuencia). Por suerte, todas las despedidas son sentidas, pero la que provocó mayor reacción fue la escena final juntos de Hopper y Joyce (Winona Ryder). Después de que todos los niños se gradúan de la escuela secundaria, Hopper lleva a Joyce a un restaurante elegante y plantea la idea de que dejen Hawkins por Montauk (un guiño al escenario original propuesto para el programa). Sin embargo, la reacción no provino de este sutil huevo de Pascua, sino del momento en que Hopper se arrodilla, le presenta a Joyce un anillo y le pide que pase el resto de su vida con él.
8. Once lanzamientos de tolva
El público no vitoreaba durante esta escena, pero se oían sollozos en el teatro. Hopper ha sido protector con Eleven durante mucho tiempo, y su negativa a permitir que ella se sacrifique por el mundo se debe al dolor que sintió por la pérdida de su hija, Sara. En esta emotiva escena, Once explica con ternura que, aunque Hopper ha demostrado ser una figura paterna amorosa para ella, ella no es Sara. Luego le devuelve un lazo para el cabello que alguna vez perteneció a Sara, aliviándolo de su culpa. Apenas había un ojo seco en la casa.
7. Once se despide de Mike
Si el momento emotivo de Eleven con Hopper provocó algunos ojos húmedos y sollozos, su escena final con Mike generó sollozos audibles. Cuando Eleven toma la decisión de quedarse en Upside Down cuando explota la bomba, Mike (Finn Wolfhard) se apresura a intentar salvarla, pero ella lo piensa y le explica lo que se debe hacer. Mientras tanto, comparten abrazos entre lágrimas mientras escuchan “Purple Rain” de Prince. Es hermoso y trágico al mismo tiempo, y el público estaba destrozado con los personajes.
6. Joyce decapita a Vecna
Hay varios momentos catárticos en la derrota de Vecna (Jamie Campbell Bower) por parte del conjunto, pero Joyce le da el golpe final al archivillano, decapitándolo con un hacha después de ser empalado contra un clavo en el corazón de Mind Flayer. Antes de empezar a cortarle el cuello, dice con fuego en los ojos: «Jodiste con la familia equivocada». Fue el momento final de “Soy Iron Man” y el público se lo comió por completo.
5. Once vuelve a entrar al abismo
Cuando Vecna cede al Mind Flayer y comienza a atacar a los héroes en el Abismo, hay varios momentos de heroísmo. El público aplaudió cuando Lucas (Caleb McLaughlin) salva a Dustin (Gaten Matarazzo) de ser aplastado y luego nuevamente cuando Nancy (Natalia Dyer) se ofrece como cebo. Sin embargo, el mayor aplauso llegó cuando se reveló que Eleven había vuelto a entrar con éxito en Abyss a través de su atajo y distrajo al Flayer con una roca en la cabeza. Luego carga hacia él de frente, le hace un agujero en el pecho y se lanza como un superhéroe, recibiendo una ovación superheroica.
4. Derek salva a Holly
Derek Turnbow de Jake Connelly es una de las mejores incorporaciones a “Stranger Things 5” y quizás el personaje más divertido de toda la serie. Por lo tanto, no sorprende que haya provocado algunas de las mayores risas del teatro, desde su inesperado abrazo con Steve (Joe Keery) hasta su incómodo saludo con la mano a Mike. Sin embargo, su momento más brillante en el final llega cuando ayuda a Holly (Nell Fisher) a escapar de las garras de Vecna mientras entra en la cueva. Él la salva atrayéndola hacia adentro y una vez que ambos están a salvo, apaga a Vecna y pronuncia su frase distintiva: «Chupa un gordo». El idiota Derek ciertamente deleitó a la multitud con eso.
3. Hopper dispara once
El público se quedó sin aliento en esta escena, donde Hopper, engañado por Vecna, dispara su arma a una aparición solo para que las balas vayan directamente al tanque de agua donde está sumergida Eleven. Cuando retira el metal para revelar la sangre que brota del cuerpo de Eleven, la conmoción del teatro fue audible. Una persona detrás de mí incluso soltó «¡Cállate!» con sorpresa. Afortunadamente, las heridas de Eleven terminaron siendo tan inventadas como la propia aparición, pero la decisión de pánico de Hopper de liberarla del tanque desvió la trama en una dirección inesperada. Además, cuando Vecna juega con la mente de Hopper, es la primera vez que se escucha su voz villana en el final. Sus vibraciones retumbaron en el teatro, sonando magníficamente espeluznantes en el sistema de sonido cinematográfico del egipcio.
2. Jonathan salva a Steve
Toda la escena en la que Eleven intenta alinear la caída del Abismo con la torre de radio en Upside Down fue emocionante de ver en la pantalla grande. Con los segundos contando atrás y los personajes enfrentando dificultades en tres reinos diferentes, todos estaban al borde de sus asientos. Sin embargo, la audiencia lloró y gritó cuando la pantalla se quedó en negro, ya que parece que Steve caerá y morirá. Esos gritos de desesperación se convirtieron en vítores de triunfo cuando se revela que Jonathan (Charlie Heaton), un rival de Steve a lo largo de la serie, lo salva. Es un momento temprano del episodio que pone a prueba los temores de la audiencia sobre el destino de todos los personajes. Afortunadamente, éste terminó en catarsis. Además, como beneficio adicional, el nombre de Joe Keery recibió el mayor aplauso durante los créditos finales.
1. Will se convierte en Vecna para salvar a Once
Si Joyce le dijo a Vecna que «jodió con la familia equivocada» fue el momento final de «Soy Iron Man», entonces Will (Noah Schnapp), encarnando a Vecna para salvar a Eleven y dar paso a su derrota, era el Capitán América empuñando a Mjölnir. Justo cuando Vecna parece tener la ventaja en la batalla final contra Eleven, Will, tomando el control, les da a los héroes la ventaja por última vez. Es el momento satisfactorio que afirma el destino del villano y todo lo que los héroes son capaces de hacer.