Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump saludar al presidente de la república de indonesia Prabowo Subianto en Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh en El Cairo, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.
En esa ocasión, Trump llamó a Prabowo un hombre duro.
Este momento ocurrió cuando Trump saludó uno a uno a los líderes de los países presentes en la Cumbre de Paz. Gaza.
«Veo un hombre duro aquí mismo», dijo Trump al saludar a Prabowo.
Al escuchar esto, Prabowo inmediatamente se adelantó y estrechó la mano de Trump. Luego los dos conversaron brevemente y se tomaron una foto juntos.
En la sesión de fotos, Trump y Prabowo levantaron el pulgar al mismo tiempo.
La presencia de Prabowo en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh confirma el fuerte compromiso de Indonesia para crear la paz sobre los conflictos y luchar por la humanidad a nivel global.
El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y los líderes de Qatar, Egipto y Türkiye firmaron una declaración destinada a reforzar el alto el fuego en Gaza.
