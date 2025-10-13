Jacarta – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump saludar al presidente de la república de indonesia Prabowo Subianto en Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh en El Cairo, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

En esa ocasión, Trump llamó a Prabowo un hombre duro.

Este momento ocurrió cuando Trump saludó uno a uno a los líderes de los países presentes en la Cumbre de Paz. Gaza.

«Veo un hombre duro aquí mismo», dijo Trump al saludar a Prabowo.

Al escuchar esto, Prabowo inmediatamente se adelantó y estrechó la mano de Trump. Luego los dos conversaron brevemente y se tomaron una foto juntos.

En la sesión de fotos, Trump y Prabowo levantaron el pulgar al mismo tiempo.

La presencia de Prabowo en la Cumbre de Paz de Sharm El-Sheikh confirma el fuerte compromiso de Indonesia para crear la paz sobre los conflictos y luchar por la humanidad a nivel global.