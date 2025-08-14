Ventas mundiales al asunto amarillo

El asunto amarillo Ha abordado las ventas mundiales en el título de Locarno Kid «Pixie: The New Beginning» («Skrzat. Nuevo comienzo») de Krzysztof Komander.

La foto de aventura familiar acaba de tener su estreno mundial en Suiza Festival de Cine de Locarno El 14 de agosto, donde el asunto amarillo inició las ventas a la función de debut de Komander.

La próxima película ha programado su debut en el lanzamiento teatral para el 19 de septiembre, donde proyectará más de 200 teatros en Polonia.

«Pixie» sigue a Hania, una joven imaginativa de once años que todavía cree en los duendes y se burla de sus compañeros de clase. Decidida a proteger el mundo mágico que una vez compartió con su madre recientemente fallecida, se propone demostrar que las criaturas de cuentos de hadas son reales. Con la ayuda de Michał, un marginado de compañeros de escuela, Hania se encuentra con Sindri, un pixie travieso que vive en el bosque cercano, que promete ayudarlos.

Lo que sigue es una aventura torbellera llena de sorpresas, donde Hania descubre la verdadera fuerza de la amistad, el daño causado por el engaño y, en última instancia, encuentra la paz con la pérdida de su madre.

Alexandra Cruz, de The Yellow Affair, dijo: «Desde su primer lanzamiento en el Young Horizons Forum, sabíamos que había un gran potencial para la audiencia internacional. ‘Pixie: The New Beginning’ es una película conmovedora que también te hará creer en Pixies».

La película es productora de Dagmara Piasecka para la producción de ratas verdes y cuenta con un elenco que incluye a Amelia Gold, Maksymilian Zieliński, Arkadiusz Jakubik, Anna Smołowik, Agata Turkot, Wojciech Solarz. Borys Szyc lnds su voz al duendecillo, Sindri.

Al expresar su deleite en estar en Locarno con Komander y su película, Piasecka dijo: «Hemos sido amigos durante 15 años, siempre hemos hablado de trabajar juntos en una película familiar; por lo tanto, estamos emocionados de finalmente estrenarse en este fantástico lugar con este extraordinario paisaje. Siendo que es mi película de debut, este estreno es un sueño hecho realidad».

La foto de la aventura familiar fue respaldada por el Instituto de Cine de Polaco y el Fondo Audiovisual Checo junto con los coproductores Heaven’s Gate, Lonely Production, Documentary and Film Studios, Varsovia Mazovia Film Fund, Silesia Film, Matejka.studio, Haka Films, EC1 łÓDź-Ciudad de la cultura, plan de abstracción, películas de Bahama.

La pizarra del asunto amarillo también incluye Título de Helen Walsh «On the Sea» que tendrá su estreno mundial en competencia en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo y «Dreamers» de Joy Gharoro-Akpojotor, que World se estrenó en el Panorama de Berlín y tuvo su estreno estadounidense en Frameline.

También incluye «Punching the World», el debut como director de Constanze Klaue, que también tuvo su estreno mundial en Berlín en la competencia Perspectives y «Ellis Park» de Justin Kurzel, que ha tocado en múltiples festivales durante el año pasado, incluidos Melbourne, Londres, CPH: Dox, Gothenburg y Sydney.

Las recogidas notables en el pasado incluyen el Sundance título «Reinas«La serie de ciencia ficción sueca» Los elegidos «y el drama criminal portugués» Irreversible «.