Ventas de propiedad nacional Lethargic, BRI Insurance Records Premium Growth 13.3 por ciento

Yakarta, Viva – Venta de propiedades La residencia nacional en el segundo trimestre de 2025 cayó un 3,80 por ciento año tras año (interanual), según la encuesta de precios Propiedad Banco residencial (SPHR) Indonesia (BI). Cuando las ventas de la propiedad son lentos, Seguro de bri (Brins) registró un rendimiento positivo impulsado por la estrategia que optimiza el negocio de seguros de propiedad, venta minorista y micro comercial.

El éxito de la empresa en medio de las tendencias disminuir Las ventas de propiedades son anómalas. Porque la disminución en las ventas de viviendas tiene el potencial de suprimir prima de seguro Nuevas propiedades, especialmente aquellas relacionadas con préstamos de propiedad de viviendas (KPR) o propiedad primaria.

La División de Estrategia y Planificación Corporativa del VP de BRI, Aryo Swastika, explicó que la compañía de seguros de la placa roja en el primer trimestre de 2025 registró una prima bruta del 13.3 por ciento en total. El aumento está respaldado por los ingresos suscripción que aumentó 18.9 por ciento.

Mientras que la relación de pérdida (relación de pérdida) para la línea de propiedad de la compañía se registró en 9.08 por ciento. Esta cifra muestra que el reclamo pagado es relativamente pequeño en comparación con la prima recibida.

«Este desempeño muestra la resiliencia de los negocios de Brins en la gestión de carteras, especialmente en medio de la presión del mercado inmobiliario», dijo Aryo, citado por la declaración oficial de la compañía, el lunes 11 de agosto de 2025.

El director de Bri Insurance, Budi Legowo, agregó que este éxito fue el resultado de la implementación de estrategias que se centran en la diversificación de productos y los canales de distribución de fortalecimiento.

Donde, la compañía toma medidas para optimizar la absorción del negocio de seguros para garantías y micro seguros, mayores ventas de seguros de pérdidas no colaterales, fortalecer los ecosistemas de seguros ultra y el fortalecimiento de los canales de la agencia para fomentar el crecimiento de los micro comerciales minoristas y microescaptativos.

Brins demuestra como una compañía de seguros con una estrategia de diversificación de cartera, una amplia base de clientes y la fortaleza en la renovación y los micro segmentos pueden continuar creciendo. La compañía también desarrolla seguros minoristas y productos de rentabilidad a corto plazo y alta rentabilidad, como propiedades, vehículos y varios.

«Con una estrategia adaptativa, Brins es optimista de que es capaz de mantener el impulso de crecimiento hasta fin de año, al tiempo que fortalece la posición en el mercado nacional de seguros generales», concluyó Budi.