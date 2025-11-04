Ventas de Nintendo Switch 2: 10 millones de unidades

nintendo ha vendido más de 10 millones de consolas Nintendo Switch 2 desde su lanzamiento en junio.

Como resultado de este desempeño de ventas, Nintendo ha aumentado su proyección de ventas del Switch 2 de 15 millones de unidades a 19 millones vendidas para fines de marzo de 2026, que es la conclusión del año fiscal de Nintendo.

Según el comunicado de prensa del martes de Nintendo que acompaña a sus últimos resultados de ganancias, «Aunque las ventas de hardware han disminuido en comparación con la alta demanda observada inmediatamente después del lanzamiento de Nintendo Switch 2 durante el primer trimestre, el desempeño se mantuvo sólido con ventas de 4,54 millones de unidades durante el segundo trimestre. Nintendo Switch 2, que se lanzó el 5 de junio de 2025, superó los 10 millones de unidades acumuladas vendidas en los aproximadamente cuatro meses hasta finales de septiembre. Además, las ventas de hardware de Nintendo Switch totalizaron 1,89 millones de unidades».

