Venna Melinda subió de repente sobre niños impíos

Yakarta, Viva – Últimas cargas Amigo Melinda En Instagram había activado la especulación pública. Recibió varias citas sobre las relaciones de niños y padres de los padres, lo que hizo que los ciudadanos los asociaran con dos de sus hijos, Verrell Bramasta y Athalla Naufal.

Una de las cargas que volvió a publicar vino de una cuenta @Mdadalyque contiene un video de la conferencia de Buya Yahya sobre los efectos del impío sobre los padres. Sin mencionar el nombre de nadie, la publicación en realidad hizo que muchos de sus seguidores se preguntaran. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Varios ciudadanos incluso sospecharon que la carga estaba destinada a Verrell y Athalla. No unos pocos que escribieron un comentario que contenía un mensaje de que los dos hijos de Venna estaban más cerca de la madre.

«@Bramastavrl vete a casa hermano, abrazando a su madre … algún día sentirás pena si no ha existido (como si hubiera muerto) … la oportunidad no vendrá dos veces …», dijeron los internautas.

Sin embargo, Venna Melinda enfatizó que su carga no tenía la intención de ofender a sus hijos.

«Eh, esto es un gran malentendido. Quiero reflexionar sobre mí mismo que a veces nos gusta olvidar las pequeñas cosas, incluidos nuestros propios padres», explicó Venna Melinda en el área de Senayan, Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Según la mujer de 53 años, había experimentado algo de tiempo demasiado ocupado para olvidar a su familia.

«Sí, yo mismo, cuando estaba ocupado en la telenovela, en el DPR, tal vez olvidé tomarse el tiempo. Así que me gusta publicar cosas que se conviertan en un recordatorio para mí. Espero que también sea un recordatorio para las personas», dijo.

Venna también admitió que no esperaba que su carga causara malentendidos. Aun así, enfatizó que Verrell y Athalla no les importó.

«Tampoco lo esperaba. Estamos publicando nada. Verrell y Athalla siguen enfocados en su trabajo respectivo», dijo.

Con esta aclaración, Venna espera que el público pueda entender que las subidas en su cuenta personal son más como una forma de autorreflexión, no sátira para otros, incluida su familia.