Venna Melinda se burla del cuerpo de Verrell Bramasta, Atalia Praratya habla de demandar el divorcio

Jacarta – Artículos sobre amiga melinda que se levantó para defender a su hijo, Verrrell Bramastaaparentemente llamó la atención del lector. Esta noticia rápidamente se disparó en la lista de los más populares, especialmente en el canal Showbiz VIVA.

Lea también: Atalia finalmente abre su voz sobre la demanda de divorcio contra Ridwan Kamil: pidiendo sus oraciones



Atalia Praratya quien finalmente habló sobre su demanda de divorcio contra Ridwan Kamil tampoco menos destacado. Por no hablar de su encuentro con Kang Emil, que no fue menos emocionante.

¿Quieres conocer la noticia completa? El siguiente es un resumen de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del domingo 21 de diciembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Lea también: La demanda de divorcio de Atalia Praratya contra Ridwan Kamil está en el punto de mira, ¿cuál es el destino de la custodia del hijo menor?



Verrell Bramasta se convierte en objeto de burla por parte de los internautas, Venna Melinda crea un organismo pidiendo al público que califique más su desempeño

Lea también: Momento de carga con Arkana, el dulce mensaje de Atalia hace que los internautas se enojen



La actriz y ex diputada de la República de Indonesia, Venna Melinda, expresó una postura firme respecto a los insultos que han seguido dirigidos a su hijo, Verrell Bramasta, desde que se desempeñó oficialmente como miembro de la República de Indonesia por la facción PAN. Venna cree que el público todavía está atrapado en el pasado de Verrell como artista y no ve su actuación como representante del pueblo.

Venna hizo esta declaración en una entrevista reciente. Destacó el desvío generalizado de cuestiones que vinculan el contenido antiguo de entretenimiento con los deberes de Verrell en el parlamento, a pesar de que el contenido nació de conceptos de la industria del entretenimiento y no representaba su verdadero carácter.

Leer más aquí.

Atalia finalmente abre su voz sobre la demanda de divorcio contra Ridwan Kamil: pidiendo sus oraciones



Atalia Praratya, miembro de la RPD de la facción Golkar

La miembro de la RPD RI de la facción Golkar, Atalia Praratya, finalmente habló cuando el equipo de medios le preguntó sobre su demanda de divorcio contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, que actualmente estaba en curso en el Tribunal Religioso de la ciudad de Bandung.

Sin embargo, la respuesta de Atalia fue breve. La mujer conocida familiarmente como Sra. Cinta solo expresó su agradecimiento a los periodistas que la recibieron en la ciudad de Bandung el domingo 21 de diciembre de 2025.

Leer más aquí.

Reunión de Atalia Praratya y Ridwan Kamil: Acuerdan separarse pacíficamente



Ridwan Kamil y Atalia Praratya

La miembro de la RPD RI Atalia Praratya y el ex gobernador de Java Occidental Ridwan Kamil finalmente acordaron poner fin pacíficamente a su disputa matrimonial. Este acuerdo se alcanzó a través de un proceso de mediación que se llevó a cabo la noche del viernes 19 de diciembre de 2025.