Venice Production Bridge comienza con números robustos

Justo cuando George Clooney y Adam Sandler llegaron al Lido para «Jay Kelly» de Noah Baumbach, el Puente de Producción de Venecia está comenzando con unos 3.300 ejecutivos de la industria cinematográfica, de los cuales aproximadamente 1,400 son productores, que se desembarcarán para la 12ª edición del mercado informal indie que está ampliando su ámbito.

Las cifras de asistencia son ligeramente mayores que las últimas dos ediciones, que vieron una creciente asistencia.

«Es un mercado muy denso con muchos proyectos y eventos diferentes durante cinco días. Así que agregué un día adicional, para difundirlos», dice VPB Head Yo digo PascalEl autor intelectual detrás de este innovador espacio dedicado principalmente a la producción y menos de ser un evento de ventas y compras.

El componente de la plataforma de financiación de Gap de este año ve 40 proyectos de ficción y documentales de larga duración, y 14 proyectos inmersivos en exhibición. La selección indica que los documentos de longitud son una tendencia creciente, dice Diot. Hay siete documentos de alto perfil «que abordan temas históricos pasados ​​y presentes» que se están lanzando, incluido uno del dos veces cineasta macedonia nominada al Oscar Tamara Kotevska («Honeyland») que se encuentra en Sibera, titulado «Los mamuts que escaparon al Reino de Erlik Khan».

Los largometrajes destacados que buscan una pieza de financiamiento en la VPB incluyen «Distances», un nuevo drama del autor austriaco Ulrich Seidl («Rimini»); «Una ciudad en Nueva Escocia», que es un nuevo proyecto del cineasta iraní con sede en el Reino Unido Babak Jalali («Fremont») y «Tarfaya», un thriller de Marruecos de Marruecos que es el próximo trabajo de Franco-Moroccan Filmmaker Sofia Alaoui, quien ganó el premio Jury 2023 para «Animalia».

El Reino Unido, Chile y Marruecos son los países de este año enfocados, los dos últimos son seleccionados: “Desde que ellos

Realmente no tengo una industria inmersiva, pero buscan activamente construir una ”, dice Diot.

Además de centrarse en la producción, el otro aspecto que hace que el VPB sea único es su componente de mercado inmersivo de Venecia, ubicado en la isla de Lazzaretto Vecchio, a un corto paseo en bote del Lido, que se centra en ofrecer la realidad virtual global y los profesionales de la industria inmersiva a una amplia gama de proyectos y oportunidades de red. Las empresas que asisten incluyen Google, HTC y Apple.

Diot señaló que las posibilidades de distribución de la realidad virtual están aumentando. No solo se muestra en algunos teatros dedicados. «Ahora algunos países tienen arcadas inmersivas, al igual que tenías arcadas de videojuegos en el pasado», dice. Y más lugares culturales, como los museos, quieren mostrar obras inmersivas. «Esto abre las puertas para trabajos inmersivos para viajar más y no solo para los geeks», señala Diot.

Venecia fue el primer festival de la lista A del mundo en lanzar una competencia de realidad virtual, debutando la sección en 2017, y su inmersivo de Venecia sigue siendo la principal plataforma global para obras inmersivas y XR.

En cuanto a las tendencias geográficas, existe una presencia latinoamericana más fuerte este año, y más profesionales de la industria de Oriente Medio, especialmente de Arabia Saudita, mientras que el número de asistentes de Japón y China está inactivo. «Japón no está acostumbrado a coproducir», señala Diot. Mientras que en China, que solía tener una fuerte presencia en la VPB, «se ha vuelto más dificultad de producir en estos días debido a la censura».

En el lado positivo, el Yemen devastado por conflicto se ha agregado como un país al recorte final de la VPB en el componente de Venecia dedicado a apoyar las películas africanas y árabes en sus etapas finales de postproducción. Hay dos proyectos desde Yemen lanzados en el Lido: el documento de Mariam al-Dhubhani «Let’s Play Soldiers» y el drama de cine de la directora de yemení escocesa Sara Ishaq «The Station».

La duodécima edición del puente de producción de Venecia se extenderá hasta el 3 de septiembre