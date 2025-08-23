Venice Film Festival responde a la carta abierta pro-palestina

Un gran grupo de profesionales de la industria cinematográfica en su mayoría italianos, incluidos los autores Marco Bellocchio, Matteo Garrone y Alice Rohrwacher, ha lanzado un llamamiento para el Festival de Cine de Venecia tomar una postura pro-palestina más activa.

El grupo, reunido bajo el banner de V4P (Venecia4palestina), publicó el sábado una carta abierta que insta a la organización matriz de la festival, la Bienal de Venecia y sus secciones paralelas independientes Giornate degli Autori (Venice Days) » Palestina llevado a cabo por el gobierno y el ejército israelíes «. El Festival de Cine de Venecia comienza el martes.

«Detén los relojes, apague las estrellas», lee el párrafo de apertura de la carta.

«La carga es demasiado para seguir viviendo como antes. Durante casi dos años, las imágenes de claridad inconfundible nos han estado llegando desde la Franja de Gaza y Cisjordania. Israel en Palestina. Nadie podrá decir: ‘No podía saber, no podía imaginar, no podía creer’ «, agrega la carta.

Los firmantes no italianos de la carta abierta incluyen a Abel Ferrara, Ken Loach, ganador del león de oro francés «The Happening» La directora Audrey Diwan y el dúo de director palestino Arab Nasser y Tarzan Nasser, quienes ganaron al mejor director en la cierta consideración de Cannes este año por su última película «Once Upon A Time in Gaza».

La Bienal respondió rápidamente. «La Bienal y el festival siempre han sido, a lo largo de su historia, lugares de discusión abierta y sensibilidad a todos los problemas más apremiantes que enfrenta la sociedad y el mundo», dijo el grupo en un comunicado.

“La evidencia de esto es, ante todo, las obras que se están presentando [at the festival]», Agregó la declaración, citando el caso de la película» The Voice of Hind Rajab «por el director tunecino Kaouther Ben Hania, que competirá este año. Este drama político de botón caliente trata sobre el asesinato de una niña palestina de 5 años que quedó randada en un automóvil que había sido atacado por las fuerzas israelíes en Gaza en 2024 y luego encontró muerto. Subvando la línea de julio en julio. Apareció visiblemente conmovido al notar que Ben Hania usó las cintas de audio reales de llamadas telefónicas entre la niña y su madre.

En su declaración, la Bienal señaló además que la alineación de Venecia del año pasado presentaba la película del director israelí Dani Rosenberg «Of Dogs and Men» filmada a raíz del ataque de Hamas del 7 de octubre. La película sigue a un joven de 16 años llamado Dar que está regresando a su kibutz para buscar a su perro que se perdió durante la juerga del terror.

«La Bienal está, como siempre, abierta al diálogo», concluyó la declaración.