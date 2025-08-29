Venice Film Festival 2025 reseñas: ‘Bugonia’, ‘Jay Kelly’

¡Ciao! El 82º anual Festival de Cine de Venecia está en marcha y las estrellas han llegado a los canales, con los estrenos mundiales de este año, incluidos el thriller de secuestro de Yorgos Lanthimos «Bugonia«Dramedy del espectáculo de Noah Baumbach»Jay Kelly«La lujosa adaptación de Guillermo del Toro» Frankenstein «, el thriller del campus universitario de Luca Guadagnino» After the Hunt «y la película biográfica UFC de Benny Safdie» The Smashing Machine «.

Nuevas películas de Mona Fastvold, Kathryn Bigelow, Paolo Sorrentino, Jim Jarmusch, Park Chan-Wook, Gus Van Sant, Lucrezia Martel, László Nemes y Kaouther Ben Hania también están en la alineación. El jurado de este año está encabezado por Alexander Payne, el director de películas como «The Holdofers», «Elección» y «Sideways».

Venecia a menudo sirve como el lanzamiento de la temporada de premios, que se adelanta a una avalancha de otros festivales de otoño, incluidos Telluride, Toronto y Nueva York que los distribuidores usan para sentar las bases para hacer campaña en los próximos meses.

Ver todo Variedad Reseñas del Festival de Cine de Venecia de 2025 a continuación. El resumen se actualizará en todo el festival para incluir las reseñas más recientes.

‘Jay Kelly’ (Dir. Noah Baumbach)

Leer Variedad revisar: George Clooney interpreta una versión de sí mismo en el drama de Noah Baumbach, ligeramente desviado pero demasiado suave dentro de Hollywood. El personaje principal es una querida estrella de cine como Clooney … excepto por el frío lado oscuro que no creemos.

‘Bugonia’ (Dir. Yorgos Lanthimos)

Leer Variedad revisar: Emma Stone y Jesse Plemons descienden a un fascinante duelo en el thriller de secuestro tópico de Yorgos Lanthimos. El director está en la cima de su visionario juego nihilista en una película sobre lo que le está sucediendo al mundo.

‘Huérfano’ (Dir. László Nemes)

Leer Variedad revisar: László Nemes regresa con una fuerte dosis de tormento infantil tepia. El retrato del director de «hijo de Saul» de un niño de 12 años confrontado con feas secretos familiares en la Hungría ocupada por los soviética de la década de 1950 está generosamente montada pero narrativamente inerte.

‘Memoria’ (Dir. Vladlena Sandu)

Leer Variedad revisar: Un collage conmemorativo inquietante creado a partir de la experiencia de la guerra de un niño, los recuerdos sorprendentemente ilustrados del director ucraniano, Vladlena Sandu, de Grozny, devastado por la guerra, forman un retrato angustiado, urgente y fascinante de trauma generacional de autocreplicación.

‘La Grazia’ (Dir. Paolo Sorrentino)

Leer Variedad revisar: Paolo Sorrentino abre el Festival de Cine de Venecia con un drama presidencial más discreto de lo habitual para él, y mejor para ello. Toni Servillo interpreta al presidente de Italia, que está fallado (al igual que la película), aunque con profundidades ocultas.